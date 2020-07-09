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إسكان النواب: قانون الإيجار سيعمل على إزالة الاحتقان بين المالك والمستأجر.. فيديو

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:53 ص
قانون الإيجارات
قانون الإيجارات
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محمود محسن
أكد عاطف ميخائيل عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب نحن متوجهين نحو تحقيق العدالة في قانون الإيجارات مؤكدا أنه يتم العمل على ذلك منذ ما يقرب من ٩ سنوات.

وأضاف ميخائيل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية ten أنه منذ اكثر من ١٠٠ عام تم عمل ١٥ قانون مؤكدا أنه كلما تم إصدار قانون يتم الإساءة لعملية الإيجار.

وتابع عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ان العلاقة بين المالك والمستؤجر احتدمت العلاقات بينهما.

وأشار النائب عاطف ميخائيل إلى أنه تم عمل التعديلات على مدار ٩ سنوات وتم استكمالها هذا العام واتقدم بها من أجل بناء البلد.

وقال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ان البنلء التشريعى اهم بناء بأى دولة اذا اردنا التطور مؤكدا ان قانون الإيحار سيعمل على إزالة الإحتقان بين المالك والمستأجر.
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