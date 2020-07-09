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رياضة

من أعلى منزله.. عمرو جمال يطير طائرة ورقية

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:22 ص
عمرو جمال
عمرو جمال
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مصطفى كرم

نشر عمرو جمال لاعب فريق طلائع الجيش الحالي والنادي الأهلي سابقًا، صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أثناء استمتاعه بتحليق طائرة ورقية.


وظهر عمرو جمال من أعلى منزله وهو يطير طائرة ورقية، معلقا "ياطير يا طاير دربك على باب الله".


وانهالت عليه التعليقات من متابعيه، وكان منها "ماتنشف كده وركز في الكوره" و " منور ياكابتن" و "الغزال العالمي" و "غيرت النشاط وبقيت تطير طيارات". 


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وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.


وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، على أن تعود الأندية للنشاط للتدريبات ولكن بتطبيق الإجراءات الاحترازية.


ومن المقرر أن تبدأ منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ الإجراءات الاحتياطية لسلامة اللاعبين.

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