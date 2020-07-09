من أعلى منزله.. عمرو جمال يطير طائرة ورقية

نشر عمرو جمال لاعب فريق طلائع الجيش الحالي والنادي الأهلي سابقًا، صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أثناء استمتاعه بتحليق طائرة ورقية.





وظهر عمرو جمال من أعلى منزله وهو يطير طائرة ورقية، معلقا "ياطير يا طاير دربك على باب الله".





وانهالت عليه التعليقات من متابعيه، وكان منها "ماتنشف كده وركز في الكوره" و " منور ياكابتن" و "الغزال العالمي" و "غيرت النشاط وبقيت تطير طيارات".





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وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.





وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، على أن تعود الأندية للنشاط للتدريبات ولكن بتطبيق الإجراءات الاحترازية.



