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رياضة

وكيل لاعبين يكشف مصير حسام حسن وحمودي وعنتر من الاحتراف.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:34 م
حسام حسن
حسام حسن
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عمرو ابوبكر
كشف ميدو حزين وكيل اللاعبين عن موقف حسام حسن من انضمامه للأهلي، ورحيل أحمد حمودي من بيراميدز، والعروض المقدمة لـ عمرو جمال من طلائع الجيش.

وقال حزين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت، إن حسام حسن يملك الآن رسيماََ عقد اماراتي ولا يوجد أي عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك.

وأضاف حزين أن، أحمد حمودي مستمر في بيراميدز ولكن في الفترة المقبلة إذا تلقى عرض اعارة من الخارج سيخرج ويعود الى فريقه مرة أخرى.

وعن عمرو جمال قال خزين، أن الأمر في يد طلائع الجيش والأهلي من العروض المقدمة إليه، حيث أنه يمتلك عروض كثيرة.

وأضاف حزين، أنه لم يتم إبلاغه بأي شئ رسمي عن محمد عنتر وبالتالي هو مستمر مع الزمالك حتى اشعار آخر. 
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