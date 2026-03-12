محافظ جنوب سيناء يتفقد المدفن الصحي ومصنع تدوير المخلفات بشرم الشيخ

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، المدفن الصحي بمدينة شرم الشيخ، كما تابع أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات المقام بمنطقة وادي الخناصير على طريق طريق شرم الشيخ – دهب، وذلك في إطار متابعة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة، بما يدعم توجهات السياحة البيئية.

رافق محافظ جنوب سيناء خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين المعنيين بملف إدارة المخلفات.

وخلال الجولة، اطّلع المحافظ على المخطط العام لنظام تشغيل المصنع وآليات العمل داخله، كما تفقد أعمال التطوير والتوسعة الجارية بالمصنع، والتي تستهدف رفع كفاءة التشغيل وزيادة القدرة الاستيعابية لمنظومة تدوير المخلفات، بما يتواكب مع النمو السياحي والعمراني الذي تشهده مدن المحافظة.

وشدد محافظ جنوب سيناء على أهمية المتابعة الدورية لسير العمل داخل المصنع لضمان انتظام التشغيل وتطبيق الاشتراطات البيئية، موجّهًا بضرورة الالتزام الكامل بمعايير السلامة البيئية، مع تطوير البنية التحتية بالموقع ورفع كفاءة منظومة التشغيل.

وأشار إلى أن المدفن الصحي المقام على مساحة تقارب 10 أفدنة يأتي ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، حيث جرى دعم المنظومة بعدد من المعدات، من بينها لودر مجنزر وسيارتا قلاب سعة 20 مترًا مكعبًا، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل والتعامل مع المخلفات بأسلوب علمي حديث.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن تطوير منظومة إدارة المخلفات، إلى جانب تنفيذ أعمال التطوير والتوسعة بالمصنع، يمثل خطوة مهمة للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة، بما يعزز مكانة مدن المحافظة، وفي مقدمتها ، كوجهات رائدة للسياحة البيئية.