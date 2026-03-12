قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وللنساء نصيب يستعرض دعاء: اللهم تقبل منا الصيام والقيام وبلغنا ليلة القدر
محافظ الدقهلية: لا تخشوا أي قوة خارجية.. لدينا جيش «يسد عين الشمس» ورجال يعشقون الشهادة |صور
تريزيجيه في الصدارة.. ترتيب جدول هدافي الدوري
كسر مفاجئ بخط طرد رئيسي بـ ٦ أكتوبر
روسيا تطالب بإنهاء الحرب: الصراع الدائر حول إيران يهدد بعواقب بيئية وإشعاعية
دعاء الليالي الوترية في العشر الأواخر.. ردده اليوم في التهجد والتراويح
قطر تعلن التصدّي لهجمة صاروخية نفذتها القوات الإيرانية
استجابة للأهالي..محافظ قنا يوجه بإنهاء أزمة تسرب مياه الصرف بأراضي الحاج سلام
رئيس الوزراء يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية في خطة 2027-2026
الجبلي: إعلان الحكومة عن ربط المشروعات الزراعية وحياة كريمة تحول الريف إلى قلاع إنتاجية
آخر تطورات ملف تقنين أراضى الدولة بدمياط
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت تجدّد نداءها لحماية العاملين بالمجالين الإنساني والطبي
محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد المدفن الصحي ومصنع تدوير المخلفات بشرم الشيخ

ايمن محمد

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، المدفن الصحي بمدينة شرم الشيخ، كما تابع أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات المقام بمنطقة وادي الخناصير على طريق طريق شرم الشيخ – دهب، وذلك في إطار متابعة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة، بما يدعم توجهات السياحة البيئية.

رافق محافظ جنوب سيناء خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين المعنيين بملف إدارة المخلفات.

وخلال الجولة، اطّلع المحافظ على المخطط العام لنظام تشغيل المصنع وآليات العمل داخله، كما تفقد أعمال التطوير والتوسعة الجارية بالمصنع، والتي تستهدف رفع كفاءة التشغيل وزيادة القدرة الاستيعابية لمنظومة تدوير المخلفات، بما يتواكب مع النمو السياحي والعمراني الذي تشهده مدن المحافظة.

وشدد محافظ جنوب سيناء على أهمية المتابعة الدورية لسير العمل داخل المصنع لضمان انتظام التشغيل وتطبيق الاشتراطات البيئية، موجّهًا بضرورة الالتزام الكامل بمعايير السلامة البيئية، مع تطوير البنية التحتية بالموقع ورفع كفاءة منظومة التشغيل.

وأشار إلى أن المدفن الصحي المقام على مساحة تقارب 10 أفدنة يأتي ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، حيث جرى دعم المنظومة بعدد من المعدات، من بينها لودر مجنزر وسيارتا قلاب سعة 20 مترًا مكعبًا، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل والتعامل مع المخلفات بأسلوب علمي حديث.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن تطوير منظومة إدارة المخلفات، إلى جانب تنفيذ أعمال التطوير والتوسعة بالمصنع، يمثل خطوة مهمة للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة، بما يعزز مكانة مدن المحافظة، وفي مقدمتها ، كوجهات رائدة للسياحة البيئية.

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

المهندس محمد البستاني عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات

التطوير العقاري: التوترات الإقليمية اختبار جديد للاقتصادات.. ومصر تمتلك أدوات حماية قوية

صورة أرشيفية

الدولار يقفز في منتصف تعاملات اليوم ويقترب من ال 53 جنيهًا في عدة بنوك

جانب من الاجتماع

تحويل القرى إلى مراكز إنتاجية | اجتماع مشترك بين الزراعة والتخطيط لتمكين الفلاح وتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل

بالصور

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

كريم فهمي

اللجان بتستفزني.. كريم فهمي يتحدث عن علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز والنجوم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

