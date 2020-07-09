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مرأة

طريقة عمل شاورما الدجاج أحلى من المحلات وسر التتبيلة

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:03 ص
شاورما
شاورما
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لمياء الياسين
تعد الشاورما  من الأكلات السريعه التى يمكن تحضيرها فى المنزل بمكونات سهلة ومتوفرة من مطبخك وفى الوقت نفسه بمذاق أفضل من المحلات إليك طريقة عمل الشاورما للشيف إلهام فتحى

المقادير لتحضير الشاورما

قطع  صدور دجاج مقطعه طوليا
شرائح طماطم مقطعة طوليا
شرائح بصل 
بهارات لحمة
ملعقة عصير ليمون
نصف ملعقة سماق
ملعقة ريحان
ملعقة زعتر
ملعقة بابريكا
ملعقة بصل وثوم بودرة
كوب زبادى

الطريقة لتحضير الشاورما

فى وعاء توضع كافة التوابل وكوب الزبادى وتترك الشاورما قبل الطهى ب6 ساعات

على النار يتم تشويح قطع الداجاج فى وعاء به القليل من الزيت
 
بعد أن تأخذ الشاورما اللوزن الذهبى يتم إضافة البصل ومكعبات الطماطم والبقدونس

يتم تحضير العيش الصاج  ويتم فرد القليل من الطحينة والشاورمة ولف العيش وتشويحه على النار على الجانبين

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