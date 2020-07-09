بفتخر بصداقتها.. أصالة توجه رسالة مؤثرة لـ مايا دياب

شاركت المغنية السورية أصالة نصري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بصورة لها مع صديقتها مايا دياب.







وعلقت أصالة على الصورة قائلة "مايا هيّي وحده منّ ناس مافي منّهم كتير... كلّ حدا بيعرفها وقريب منّها بتقدر تكون منّ أحلى وأغلى الأصحاب ، فيها من الصّفات الحلّوه كتير كتير ، قلّبها فلّه وروحها فرح ، وشهمه وصديقه وأنا كتير بحبها وبفتخر بصداقتها ".





واحتلت مؤخرا أغنية "جيتني مكسور"، لـ أصالة، المركز 18 ضمن لائحة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب، بعد طرحها مباشرة.





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"جيتني مكسور" هي أغنية خليجية من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس، مكساج.





وتواصل أصالة التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريبا، بعد آخر ألبومتها " في قربك" الذي ضم أغاني باللهجة المصرية.

