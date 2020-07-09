لتحسين صورتها داخل أمريكا.. تعرف على أسرار التمويل القطري لمستشار ترامب

نشرت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرا عن تمويل قطر لـ جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لتحسين صورة قطر أمام ترامب.





وكشف التقرير عن أن السيناتور الجمهوري "بول أنتوني جوسار" كتب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يلمح إلى الدور القطري في تمويل "جون بولتون"، لتحسين صورة قطر لدى أمريكا.





وبيّن الكاتب الأمريكي "جوسار" علاقة قطر بـ"جول بولتون"، قائلا "هل اكتشفنا سبب وجود جول بولتون وكتابه في قطر؟ إنه بولتون أولا وأمريكا أخيرا".







وكشف الكاتب الأمريكي، عن أن قطر تستعين ببعض الشركات الأمريكية لتحسين صورتها، مؤكدا أن هذه الشركات كانت على صلة بمستشار ترامب الذي سعي لدعم الدوحة في العمليات الإرهابية وكان سببا في مقابلة تميم لدونالد ترامب.





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وكشف الكاتب الأمريكي، عن أن مستشار ترامب السابق سعى في تخفيف اتخاذ أي موقف ضدد قطر التي كانت تدعم صفقات ترامب.





وكشفت صحف بريطانية، عقب زيارة بولتن للدوحة، أن قطر دفعت 27 مليون دولار تمهيدا لزيارة تميم لأمريكا، وأنه بعد استقالته ظل وفيًا للدوحة.





وتولي دول بولتون في أبريل عام 2018 منصب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، وتم عزله في شهر سبتمبر عام 201‪9 بعد خلاف مع ترامب.





