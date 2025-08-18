قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بديل بطاقة التموين بمزايا أوسع وإجراءات ميسرة| واقتصادي: صورة لتحقيق العدالة الاجتماعية
ظهرت الآن.. نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
وزير الخارجية: نعمل مع قطر وأمريكا في جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة
وزير المالية: الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس بقوة فى نتائج الأداء
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة
نقص الكفاءات ومحدودية الوعي.. برلماني يكشف تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي
أولادنا في خطر.. قصة مدرسة آيلة للسقوط في المنيا وأهالي عزبة الصباح يستغيثون
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
البهى عمرو

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس السيسي اجتمع بمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، وتناول عددا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية والوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي.


وأكد الرئيس السيسي، أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كاف ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج للمصانع.


وطالب الرئيس السيسي بضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وخاصة من الموارد المحلية وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية.


ووجه الرئيس السيسي بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، ووجه بضرورة مواصلة العمل المكثف لتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.


 

