الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس السيسي اجتمع بمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، وتناول عددا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية والوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي.



وأكد الرئيس السيسي، أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كاف ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج للمصانع.



وطالب الرئيس السيسي بضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وخاصة من الموارد المحلية وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية.



ووجه الرئيس السيسي بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، ووجه بضرورة مواصلة العمل المكثف لتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.



