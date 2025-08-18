قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
وزير الخارجية: نعمل مع قطر وأمريكا في جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة
وزير المالية: الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس بقوة فى نتائج الأداء
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة
نقص الكفاءات ومحدودية الوعي.. برلماني يكشف تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي
أولادنا في خطر.. قصة مدرسة آيلة للسقوط في المنيا وأهالي عزبة الصباح يستغيثون
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية
وزيرة التضامن: مصر استقبلت عددًا كبيرًا من الجرحى بجانب إرسال المساعدات الإنسانية
وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة
أخبار البلد

الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ كما تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مُختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع  على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الانتاج للمصانع، كما أكد الرئيس على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية، وخاصة من الموارد المحلية، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض كذلك ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. 

وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، بضرورة مواصلة العمل المكثف لتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي جمهورية مصر العربية

