تحقيقات وملفات

أولادنا في خطر.. قصة مدرسة آيلة للسقوط في المنيا وأهالي عزبة الصباح يستغيثون

مدرسة بني مزار
مدرسة بني مزار
ايمن رياض

ناشد أهالي عزبة الصباح التابعة لمركز بني مزار شمال المنيا، بإحلال وتجديد المدرسة خلال الفترة المقبلة، مرددين أولادنا في خطر..  المدرسة آيلة للسقوط.

القصة الكاملة 

قال الأهالي، إن المبنى الحالي يحتاج إلى سرعة التجديد والتطوير ويحتاج إلى الصيانة، مشيرين إلى أن كل فصل يضم نحو 30 تلميذًا.

وطالب الأهالي بسرعة إدراج مشروع إحلال وتجديد المدرسة ضمن خطة التطوير العاجلة، وتوفير التمويل اللازم، من أجل جودة العملية التعليمية.

محافظ المنيا 

كان اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قد عقد اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية بمختلف مراكز المحافظة، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد، واستعراض آليات توفير بيئة تعليمية ملائمة تضمن نجاح العملية التعليمية بكامل عناصرها.

 وخلال الاجتماع، أكد المحافظ دعم الدولة المستمر لخطط تطوير التعليم، وتحديث المنظومة بكافة مكوناتها: المدرسة، الطالب، المعلم، والمناهج، بما يواكب متطلبات العصر ويرتقي.بمستوى الأداء التعليمي.

 وشدد على أهمية تبني حلول مبتكرة والتفكير خارج الصندوق لمواجهة التحديات، وفي مقدمتها مشكلة الكثافة الطلابية بالفصول، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية و اتباع لوائح هيئة الابنية التعليمية فيما يخص المحددات والمواصفات البنائية بالمدارس بما يضمن بيئة تعليمية مستقرة.

  وقال المحافظ في ختام الاجتماع: «علينا جميعًا أن ندرك أننا في مركب واحد، وأن نعمل بروح الفريق الواحد من أجل وطننا ومستقبل أبنائنا، وأن نحافظ على ما يتحقق على أرضنا من إنجازات يومًا بعد يوم، قصص من أجل رفعة مصر وبناء الجمهورية الجديدة ».

 وخلال الاجتماع، أوضح المهندس أحمد عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا على موافقة المجلس التنفيذى برئاسة المحافظ على تخصيص أراضٍ لبناء 20 مدرسة جديدة في تسعة مراكز إدارية بالمحافظة، فى إطار التوسع في توفير صروح تعليمية تستوعب الكثافات الطلابية وترتقي بمنظومة التعليم .

وأضاف أنه تم وضع  خطة شاملة لتطوير العملية التعليمية شملت إنشاء 54 مدرسة جديدة تضم 931 فصلًا دراسيًا بتكلفة الإجمالية مليار و33 مليون جنيه، إلى جانب توسعة 16 مدرسة، وإحلال وتجديد 10 مدارس، وتطوير 208 مدارس قائمة، في خطوة تهدف إلى خفض الكثافة داخل الفصول، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا .

حضر الاجتماع صابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور جمال شحاتة رئيس مجلس أمناء المديرية، والمهندس أحمد عثمان مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، وأحمد عبد المحسن مدير عام الشئون التنفيذية، وابتسام محمد مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندس حامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة للمعلمين،  والمهندس أحمد فاروق مدير عام التعليم الفنى، وأحمد عبد الله مدير عام التعليم العام ، ومؤمن الخطيب أمين صندوق النقابة الفرعية بالمنيا، وجميع  مديري ووكلاء الإدارات التعليمية.

