طول عمرى مستقل.. مجدى عبدالغني يرفض الانضمام إلى القوائم فى انتخابات الجبلاية

أكد مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين انه لن يترشح فى انتخابات مجلس الإدارة القادم لاتحاد الكرة ضمن أية قائمة من القوائم المطروحة على الساحة الانتخابية.





ونشب خلاف بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة من جانب وسارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حول تطبيق القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ او لائحة الفيفا بشأن انتخابات الجبلاية القادمة.

قال البلدوزر فى تصريحات خاصة لصدى البلد : طول عمرى بخوض انتخابات الجبلاية بشكل مستقل واعتدت على ذلك منذ دخولى المنافسة فى اية انتخابات الجبلاية .





شدد على انه يتمتع بين أعضاء الجمعية العمومية بالثقة ويوجد جسر من التواصل مع كافة مسؤولي الأندية من أعضاء الجمعية العمومية.





أوضح مجدي عبدالغني أنه لن يترشح ضمن اى قوائم على الساحة وسوف يخوض المعركة الانتخابية بشكل مستقل لا سيما وأنه يحظى بتقدير وحب من أعضاء الجمعية العمومية.





يذكر أن الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا أرسل خطابا الى الجبلاية يطلب خلاله الدعوة لانعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة قبل نهاية شهر يوليو المقبل.