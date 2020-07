View this post on Instagram

‏في مرحلة من عمرك ستعرف أن الإحترام أهم من الحب ، و أن التفاهم أهم من التناسب ، و أن الثقه أهم من الغيره ، و أن الصبر أعظم دليل على التضحيه ، و أن الإبتعاد عن المشاكل بالصمت و التغاضي لا يعني الضعف بل يعني أنك أكثر قُدرة على الإستمتاع بحياتك ."