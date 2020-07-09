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توك شو

حادث جديد وفاة طفل ..الطائرات الورقية من لعبة للتسلية إلى أداة للموت

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:37 م
طائرة ورقية
طائرة ورقية
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ريهام فيكتور
قال محمد منصور ، زوج والدة الطفل أحمد ، إنه تلقى مكالمة من أحد الجيران بخبر وقوع الطفل أحمد فى منور المنزل  عندما كان يلعب بها فى سطوح لمنزل من الدور السادس .

وأضاف محمد منصور ، من خلال حواره ببرنامج ، " صباحك مصرى" ، المذاع على فضائية ، " ام بى سى مصر 2 " ، أن سطوح المنزل بدون سور مما سهل للطائرة الورقية ان تكون أداة موت وضرر بدلا من تسلية وترفية .

وأشار  زوج والدة الطفل أحمد ، إلى أن ظاهرة الطائرات الورقية انتشرت بشكل غريب وملحوظ فى المنطقة ، لافتا إلى أنه من الممكن ان يكون هناك 500 طائرة فى السماء بوقت واحد .

وتابع  زوج والدة الطفل أحمد ، ان الدته كانت مشغولة فى اعمال المنزل المعتادة بالمطبخ ، وفى هذا الوقت صعب الطفل أحمد إلى السطح ، لافتا إلى أن أحمد كان طفل هادئ ومطيع قائلا:"بلاش الطائرات الورقية خاصه على السطح لأن نتيجته بتكون صعبه ".

واكد الطفل محمد ، شقيق احمد ، أنه كان بعيد عن اخيه فى وقت سقوطة ،مشيرا الى انه كان مرتبط بأحمد جدا ويفتقده . 
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