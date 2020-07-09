حادث جديد وفاة طفل ..الطائرات الورقية من لعبة للتسلية إلى أداة للموت

قال محمد منصور ، زوج والدة الطفل أحمد ، إنه تلقى مكالمة من أحد الجيران بخبر وقوع الطفل أحمد فى منور المنزل عندما كان يلعب بها فى سطوح لمنزل من الدور السادس .





وأضاف محمد منصور ، من خلال حواره ببرنامج ، " صباحك مصرى" ، المذاع على فضائية ، " ام بى سى مصر 2 " ، أن سطوح المنزل بدون سور مما سهل للطائرة الورقية ان تكون أداة موت وضرر بدلا من تسلية وترفية .





زوج والدة الطفل أحمد ، إلى أن ظاهرة الطائرات الورقية انتشرت بشكل غريب وملحوظ فى المنطقة ، لافتا إلى أنه من الممكن ان يكون هناك 500 طائرة فى السماء بوقت واحد . وأشار





زوج والدة الطفل أحمد ، ان الدته كانت مشغولة فى اعمال المنزل المعتادة بالمطبخ ، وفى هذا الوقت صعب الطفل أحمد إلى السطح ، لافتا إلى أن أحمد كان طفل هادئ ومطيع قائلا:"بلاش الطائرات الورقية خاصه على السطح لأن نتيجته بتكون صعبه ". وتابع





واكد الطفل محمد ، شقيق احمد ، أنه كان بعيد عن اخيه فى وقت سقوطة ،مشيرا الى انه كان مرتبط بأحمد جدا ويفتقده .