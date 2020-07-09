حفاظا على سلامة المواطنين.. حظر استخدام الطائرات الورقية على كورنيش الإسكندرية

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بحظر استخدام الطائرات الورقية بطريق الكورنيش على كل المواطنين.





يأتي هذا القرار للحفاظ على سلامة المواطنين، نظرا لما تمثله من خطورة داهمة عليهم وعلى مستخدمي هذه النوعية من الألعاب، ووقوع العديد من الحوادث بسبب استخدامها.





اقرأ أيضا:





وكلف المحافظ مسئولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والمختصين بالأحياء بتوقيع غرامة مالية لا تقل عن (300 جنيه) ولا تزيد عن (1000 جنيه) على المخالف أو على الولي الطبيعي له حال عدم تجاوزه الثامنة عشر عاما.



