AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

وفاة مسنة.. السيطرة على حريق بعقار بغيط العنب بحي غرب الإسكندرية

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:23 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني

تمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على حريق نشب في عقار بحي غرب الإسكندرية، بعدما أسفر عن وفاة سيدة مسنة تبلغ من العمر 80 عاما.

وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل أحد العقارات في نطاق حي غرب.

اقرأ ايضا:

بتكلفة 148 مليون جنيه.. محافظ الإسكندرية يطلق شارة بدء تطوير الحضرة الجديدة

وفور تلقي إشارة باندلاع حريق بالعقار الكائن 67 شارع عبد الحليم الشريف بغيط العنب، انتقلت الجهات الأمنية والاجهزة التنفيذية بالحي الي موقع العقار.

وتمت السيطرة على الحريق بوجود قوات الدفاع المدني وتبين من المعاينة ان العقار مكون من دور ارضي سكني ودورين علويين وجزء بالسطح، وأسفر عن وفاة امرأة مسنة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اندلاع حريق بالمدينة الجامعية في أسيوط.. صور

مصرع شخص وإصابة نجله في سقوط شرفة عقار غربي الإسكندرية

انهيار بلكونة وإزالة موطن الخطورة لعقار بمنطقة سيدى عبد القادر بالمنصورة دون خسائر بالأرواح

سقوط أجزاء من عقار في الإسكندرية دون ضحايا

ترشيحاتنا

قطة تتظاهر بالموت لترى رد فعل صاحبها.. صور

بالشورت.. منى ممدوح تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بعد تطويره بـ 200 مليون جنيه.. مواطنة تلقي أكياس قمامة على كورنيش المريوطية.. فيديو

إجراءات كورونا.. فض فرح شعبي بالمنصورة وتحرير محضر ضد المخالفين

عدم تقبلها لشرب اللبن كشف المرض.. رضيعة توفيت بسبب نوع سرطان نادر جدا ..صور

الكويت.. موقف إنساني من كفيل شهيد لقمة العيش عادل حلمي

AdvertisementS

خلل خطير.. سقوط طائرة رئيس أركان إسرائيل

الأهلي يعلن رسميًا ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون

أب يقتل طفلته ضربا بالحزام بعد رفعها صوتها أثناء التحدث إليه

الكويت.. موقف إنساني من كفيل شهيد لقمة العيش عادل حلمي

تونس.. اندلاع مواجهات عنيفة بين متظاهرين والجيش ..شاهد

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يكشف مفاجأة مرتضى منصور اليوم.. وتعليق محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

مايوه نيرمين الفقى وفستان رانيا يوسف.. أبرز إطلالات النجمات المثيرة للجدل خلال الأسبوع

في ذكرى رحيل عبد المنعم مدبولي.. عاش بالسرطان 25 عاما ومات بمرض آخر

بصورة لكل منهما بمفرده.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يثيران الجدل من جديد

عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. نجوم الفن في الساحل الشمالي.. صور

أخبار الفن.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى يثيران الجدل.. والنجوم غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية فى الساحل الشمالى

بعد ظهور وجهه في كاميرات المراقبة.. القبض على شاب حاول التحرش بسيدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أصالة ومايا دياب يتألقن بالأسود على إنستجرام

مايوه نيرمين الفقى وفستان رانيا يوسف.. أبرز إطلالات النجمات المثيرة للجدل خلال الأسبوع

على الموضة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة ريم سامي فى عيد ميلادها