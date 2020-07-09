وفاة مسنة.. السيطرة على حريق بعقار بغيط العنب بحي غرب الإسكندرية

تمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على حريق نشب في عقار بحي غرب الإسكندرية، بعدما أسفر عن وفاة سيدة مسنة تبلغ من العمر 80 عاما.

وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل أحد العقارات في نطاق حي غرب.

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وفور تلقي إشارة باندلاع حريق بالعقار الكائن 67 شارع عبد الحليم الشريف بغيط العنب، انتقلت الجهات الأمنية والاجهزة التنفيذية بالحي الي موقع العقار.

وتمت السيطرة على الحريق بوجود قوات الدفاع المدني وتبين من المعاينة ان العقار مكون من دور ارضي سكني ودورين علويين وجزء بالسطح، وأسفر عن وفاة امرأة مسنة.