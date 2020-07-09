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بين الناس

أسواق المواشى تنتظر الزبائن استعدادا لعيد الأضحى.. صور

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:48 م
صدى البلد
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ميرنا محمود - عمرو سيد
أيام قليلة ويستقبل المسلمون عيد الأضحى المبارك، وفيه يقبل المصريون على شراء أضاحيهم من الشوادر أو منافذ وزارة الزراعة أو من الأسواق المتواجدة بالأحياء الشعبية.

وبرغم اختلاف عادات الاحتفال بالعيد من دولة إلى أخرى إلا أن عادات المسلمين حول العالم، فيما يخص استعدادات عيد الأضحى تتشابه إلى حد كبير، حيث يعتبر عيد الأضحي من المناسبات المباركة لدى المسلمين والتى تجسد لديهم  رمزية التضحية.

ورصدت عدسة صدى البلد، أسواق الماشية واستعدادات المسلمين لاستقبال عيد الأضحي المبارك وتجهيزات فى أسواق الماشية التى تنتظر الزبائن.

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يذكر أن قال مصدر مسؤول، بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن 30 يوليو الجاري، وقفة عيد الأضحى المبارك "وقفة عرفة"، بينما أول يوم عيد الأضحى سيكون ويوافق يوم 31 يوليو. 

وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن المعهد يتواصل مع دار الإفتاء المصرية والمملكة العربية السعودية، ودائما ما تكون له رؤيته الفلكية الخاصة في جميع أشهر العام الهجري إلا أن هذا الشهر يتم تحديد موعد عيد الاضحى وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية لارتباط الأمر بمناسك الحج.
أسواق المواشى تنتظر الزبائن استعدادا لعيد الأضحى.. صور
أسواق المواشى تنتظر الزبائن استعدادا لعيد الأضحى.. صور
أسواق المواشى تنتظر الزبائن استعدادا لعيد الأضحى.. صور
أسواق المواشى تنتظر الزبائن استعدادا لعيد الأضحى.. صور
أسواق المواشى تنتظر الزبائن استعدادا لعيد الأضحى.. صور
أسواق المواشى تنتظر الزبائن استعدادا لعيد الأضحى.. صور
أسواق المواشى تنتظر الزبائن استعدادا لعيد الأضحى.. صور
أسواق المواشى تنتظر الزبائن استعدادا لعيد الأضحى.. صور
أسواق المواشى تنتظر الزبائن استعدادا لعيد الأضحى.. صور
أسواق المواشى تنتظر الزبائن استعدادا لعيد الأضحى.. صور
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