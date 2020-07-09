أسواق المواشى تنتظر الزبائن استعدادا لعيد الأضحى.. صور

المبارك ، وفيه يقبل المصريون على شراء أضاحيهم من الشوادر أو منافذ وزارة الزراعة أو من الأسواق المتواجدة بالأحياء الشعبية. أيام قليلة ويستقبل المسلمون عيد الأضحى



وبرغم اختلاف عادات الاحتفال بالعيد من دولة إلى أخرى إلا أن عادات المسلمين حول العالم، فيما يخص استعدادات المناسبات المباركة لدى المسلمين والتى تجسد لديهم رمزية التضحية. وبرغم اختلاف عادات الاحتفال بالعيد من دولة إلى أخرى إلا أن عادات المسلمين حول العالم، فيما يخص استعدادات عيد الأضحى تتشابه إلى حد كبير، حيث يعتبر عيد الأضحي من





ورصدت عدسة صدى البلد، أسواق الماشية واستعدادات المسلمين لاستقبال عيد الأضحي المبارك وتجهيزات فى أسواق الماشية التى تنتظر الزبائن.





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يذكر أن قال مصدر مسؤول، بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن 30 يوليو الجاري، وقفة عيد الأضحى المبارك "وقفة عرفة"، بينما أول يوم عيد الأضحى سيكون ويوافق يوم 31 يوليو.





وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن المعهد يتواصل مع دار الإفتاء المصرية والمملكة العربية السعودية، ودائما ما تكون له رؤيته الفلكية الخاصة في جميع أشهر العام الهجري إلا أن هذا الشهر يتم تحديد موعد عيد الاضحى وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية لارتباط الأمر بمناسك الحج.