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اقتصاد

لقرب حلول عيد الأضحى.. تقديم موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو وأغسطس وسبتمبر

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
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محمد يحيي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر ٢٠٢٠؛ وذلك بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وبحسب بيان، الخميس، جرى تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأوضح الوزير أنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر ٢٠٢٠ لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفى مقدمتها: مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين في ٣٥ وزارة وهيئة يوم ٢٠ يوليو، ثم بدء صرف مرتبات ٢١ وزارة وهيئة يوم ٢١ يوليو، ثم بدء صرف مرتبات ٩ وزارات وهيئات يوم ٢٢ يوليو. 


وأشار إلى أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين في ٣٥ وزارة وهيئة يوم ٢٣ أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات ٢١ وزارة وهيئة يوم ٢٤ أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات ٩ وزارات وهيئات يوم ٢٥ أغسطس، كما تقرر بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين في ٣٥ وزارة وهيئة يوم ٢٢ سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات ٢١ وزارة وهيئة يوم ٢٣ سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات ٩ وزارات وهيئات يوم ٢٤ سبتمبر. 
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم صرف المستحقات الأخرى غير المرتبات للعاملين بالدولة خلال يوليو أيام ٨ و٩ و١٢ من الشهر نفسه، وفى أغسطس تحددت أيام ٩ و١٠ و١١ من الشهر نفسه، وفى سبتمبر تحددت أيام ٨ و٩ و١٠ من الشهر نفسه. 

وأهاب البيان بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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