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رياضة

اللجنة الخماسية تجتمع بأندية مطروح والبحيرة

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:04 م
اللجنة الخماسية لإدارة
اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة
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يسري غازي
واصلت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعاتها مع مسئولي الأندية بجميع درجاتها.

وعقدت اليوم الخميس اجتماعًا مع أندية مجموعة مطروح والبحيرة بالقسم الثالث وذلك بمقر الاتحاد واستمعت خلاله إلى مطالب الأندية واحتياجاتها فيما يتعلق بالمسابقات واللائحة الجديدة.

 ومن المقرّر أن تتواصل الاجتماعات يوم السبت المقبل بلقاء أندية مجموعتين من القسم الثالث بمقر الاتحاد في اجتماعين منفصلين تنفيذًا للإجراءات الاحترازية.

يُذكر أن الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقد اجتماعات ممثلا عن الجبلاية مع أندية القسم الثالث بوسط الصعيد.

وحضر الاجتماع الذي جرى بكلية التربية الرياضية بأسيوط، شرف دسوقي رئيس نادي البداري، وأحمد سعد نائب رئيس نادي القومية، وعبدالكريم فرغلي رئيس نادي أسمنت أسيوط، وأحمد حسين رئيس نادي الوليدية بأسيوط، وعماد فتحي رئيس نادي شباب الخارجة، وعصام عصمت حافظ رئيس نادي أهلي المنشأة، والدكتور حاتم فتح الله رئيس نادي المراغة، وياسر حسين رئيس نادي أخميم، وسيد نور رئيس نادي ملوي، وحسن حلمي رئيس نادي بني مزار، وعصام عصمت حسن رئيس نادي ناصر الفكرية، ومحمد سعيد رئيس نادي مكة المكرمة بجرجا.

ودار الاجتماع حول مقترحات تعديل لائحة النظام الأساسي، وتطوير المسابقات، وحرص نائب رئيس اللجنة الخماسية على الاستماع لوجهة نظر ممثلي الأندية لنقلها للجنة الخماسية، لدراستها ووضعها بعين الاعتبار.
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