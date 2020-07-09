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محافظات

الأورمان تستهدف توزيع 150 ألف كيلو لحوم أضاحٍ للأسر الأكثر احتياجًا فى الفيوم

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:23 م
لحوم أضاحى
لحوم أضاحى
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن استكمال الجمعية نشاطها الموسمي فى توزيع لحوم الأضاحى على الأسر غير القادرة فى قرى ونجوع الفيوم بتوزيع 150 ألف كيلو لحوم أضاحى و40 عجلا بلديا ضمن مشروع "صك الأضحية" لهذا العام.


وأكد شعبان أن الجمعية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية لجمعية الأورمان، الوصول بلحوم الأضاحى إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى الفيوم ونجوعها ومدنها، خاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا لكى تحقق الغاية من الأضحية، وهى إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وفى نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.



 
وقال إن الذبح سوف يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق بذبح العجول البلدية فى مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالفيوم وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد فى القرى الأكثر احتياجًا فى الفيوم  من خلال مكتب مشروعات المحافظة، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.


وأوضح شعبان أن الكمية المخصصة من اللحوم المستوردة 150 ألف كيلو لحوم توزع على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعايا لأهالى الفيوم، وذلك طبقًا لتعليمات وزارة الزراعة، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة يتم ذبحها خلال أيام العيد وستوزع بعد شهرين حين وصولها مصر.


جدير بالذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.
الأورمان تستهدف توزيع 150 ألف كيلو لحوم أضاحٍ للأسر الأكثر احتياجًا فى الفيوم
الأورمان تستهدف توزيع 150 ألف كيلو لحوم أضاحٍ للأسر الأكثر احتياجًا فى الفيوم
الأورمان تستهدف توزيع 150 ألف كيلو لحوم أضاحٍ للأسر الأكثر احتياجًا فى الفيوم
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