غادة عادل: شخصية أزهار في مملكة إبليس ليس لها مثيل في مشواري

تبدأ شاشة " MBC مصر" في عرض مسلسل "مملكة إبليس" يوميًا في تمام التاسعة مساءً، بداية من "الأحد" المُقبل.





وقد أشادت النجمة غادة عادل بنَصّ الكاتب محمد أمين راضي الذي سبق أن تعاونت معه في مسلسل "العهد" قبل نحو خمس سنوات، مشيرةً إلى أن أجواء "مملكة إبليس" تعتمد على الفانتازيا الشعبية الاجتماعية التي تمزج بين الخيال والواقع وتتطرّق إلى قصص العديد من العائلات والشخصيات التي تعيش في حارة واحدة.





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وحول تعاونها مع المخرج أحمد خالد موسى، قالت غادة عادل: "أثق جدًا بخياراته الفنية سيّما بعد تعاوني الناجح معه في فيلم "هبوط اضطراري" وفي مسلسل "الميزان". وحول دورها في المسلسل.



وأضافت غادة عادل: "أقدم شخصية "أزهار"، التي لم يسبق لي أن قدّمت شخصية مشابهة لها، فهي شعبية وطيبة وتدخل في صراعات مع العائلات الموجودة في الحارة".









يُذكر أن أحداث الموسم الأول من مسلسل "مملكة إبليس" تحمل إسم "أسطورة الأساطير"، وتدور في حارة شعبية يتحكم بأمورها وشؤونها "فتحي إبليس"، ويفرض سيطرته وسطوته على المنطقة بأسرها، ويمارس عليهم تهديده لتنفيذ مخططاته. وتتطوّر الأمور لتأخذ منحى يحمل الكثير من المفاجآت وفي قالب غير متوقع. ويطرح السياق الدرامي سؤالًا مفاده أن العائلة حينما تفقد كبيرها وحاميها تجد نفسها في مهب المجهول، في أجواء من السحرية الواقعية والتشويق.