AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

غلطة وندمان عليها .. ممثل يعتذر عن شرب السجائر

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:03 م
رامز أمير
رامز أمير
Advertisements
نبيل العدوى
حرص الفنان رامز أمير على الإعتذار للجمهور عن ظهوره في أحد مشاهد فيلم "حملة فرعون" للمخرج رؤوف عبد العزيز، وهو يضع سيجارة في فمه، ووعد الجمهور بعدم تكرار الأمر مرة أخرى.

وشارك "رامز" جمهوره ومتابعيه صورة عبر حسابه بـ"إنستجرام" وعلق قائلا: "والله اتكسفت لما لقيت الناس اتأثروا بيا قوى كده، وأنا حاطط سيجارة في بقي حتى ولو تمثيل، خصوصا إن مكانش ليها سبب مهم في الدراما، أنا بعتذر لكم ‏وحقكم عليا دي غلطة ومش هتتكرر تاني".


وأضاف رامز: "أنا كل اللي بتمناه إنى أكون نموذج إيجابي ليكم لأني فعلا مبعملش حاجة في حياتي غير إني بلعب رياضة ‏و بجتهد عشان حلمي ونفسي الناس كلها تعمل كده، وعمري ما أقدر أكون سبب إن حد يعمل حاجة غلط عشان بيحبني".


وتابع: "أنا عارف إن في ناس هتهاجمني على البوست ده بس دي حاجة ليها علاقة بضميري وكان لازم أوضحها عشان ‏استريح، بعتذر لكم مرة تاني".


View this post on Instagram

و الله اتكسفت لما لقيت الناس اتأثروا بيا اوى كده، و انا حاطت سيجارة فى بقى حتى و لو تمثيل، خصوصا ان مكنش ليها سبب مهم فى الدراما، انا بعتذرلكم و حقكم عليا دى غلطة و مش هتتكرر تانى، انا كل اللى بتمناه انى اكون نموذج ايجابى ليكم لانى فعلا مبعملش حاجة فى حياتى غير انى بلعب رياضة و بجتهد عشان حلمى و نفسى الناس كلها تعمل كده، و عمرى مقدر اكون سبب ان حد يعمل حاجة غلط عشان بيحبنى، انا عارف انى فى ناس هتهاجمنى على البوست ده بس دى حاجة ليها علاقة بضميرى و كان لازم اوضحها عشان استريح، بعتذرلكم مرة تانية .

A post shared by Ramez Amir (@ramezamir_official) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعتذار وسباب .. رامز جلال يُصفع من ضحيته.. ويجبر ضيفه على إقرار بطولة مسلسله الجديد

منة عرفة تكشف سبب عدم ظهور الثعبان وتلوين شعرها ببرنامج رامز مجنون رسمي

نبيلة عبيد: تليفون أروى سبب مشاركتي في"رامز مجنون رسمى"| فيديو

أنا مش مسامحة أي حد اتكلم علينا وخاض في أعراض.. نعمة حسين ترد على انتقادها

قعدتنا في البيت جت بالخراب.. اعترافات حنين حسام: باخد 400 دولار في الشهر وكنت عايزة أساعد البنات

ترشيحاتنا

المستشفيات التعليمية تعلن حاجتها لـ 80 طبيب أسنان

إصابة 15 عاملا في انقلاب سيارة نقل بالبحيرة

قضية جديدة.. النيابة العامة تحيل سما المصري للمحاكمة الجنائية.. تفاصيل

تحذير عاجل من رئيس قسم الصدر بطب الأزهر من تناول أدوية كورونا للوقاية.. فيديو

في 7 أيام .. حيلة غير متوقعة للتغلب على إدمان الشاي والقهوة

إخلاء سبيل دينا مراجيح بضمان محل إقامتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمتعة أصول| 5 فنادق من الجليد حول العالم.. حطمت التابوهات وتمردت على المألوف

بمكياج ناعم .. بسمة بوسيل تجذب قلوب متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو لايف | مسئول إسباني في ورطة بسبب استحمامه خلال اجتماع عبر الإنترنت