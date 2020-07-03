غلطة وندمان عليها .. ممثل يعتذر عن شرب السجائر

وشارك "رامز" جمهوره ومتابعيه صورة عبر حسابه بـ"إنستجرام" وعلق قائلا: "والله اتكسفت لما لقيت الناس اتأثروا بيا قوى كده، وأنا حاطط سيجارة في بقي حتى ولو تمثيل، خصوصا إن مكانش ليها سبب مهم في الدراما، أنا بعتذر لكم وحقكم عليا دي غلطة ومش هتتكرر تاني".
وأضاف رامز: "أنا كل اللي بتمناه إنى أكون نموذج إيجابي ليكم لأني فعلا مبعملش حاجة في حياتي غير إني بلعب رياضة و بجتهد عشان حلمي ونفسي الناس كلها تعمل كده، وعمري ما أقدر أكون سبب إن حد يعمل حاجة غلط عشان بيحبني".
وتابع: "أنا عارف إن في ناس هتهاجمني على البوست ده بس دي حاجة ليها علاقة بضميري وكان لازم أوضحها عشان استريح، بعتذر لكم مرة تاني".
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و الله اتكسفت لما لقيت الناس اتأثروا بيا اوى كده، و انا حاطت سيجارة فى بقى حتى و لو تمثيل، خصوصا ان مكنش ليها سبب مهم فى الدراما، انا بعتذرلكم و حقكم عليا دى غلطة و مش هتتكرر تانى، انا كل اللى بتمناه انى اكون نموذج ايجابى ليكم لانى فعلا مبعملش حاجة فى حياتى غير انى بلعب رياضة و بجتهد عشان حلمى و نفسى الناس كلها تعمل كده، و عمرى مقدر اكون سبب ان حد يعمل حاجة غلط عشان بيحبنى، انا عارف انى فى ناس هتهاجمنى على البوست ده بس دى حاجة ليها علاقة بضميرى و كان لازم اوضحها عشان استريح، بعتذرلكم مرة تانية .