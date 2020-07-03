غلطة وندمان عليها .. ممثل يعتذر عن شرب السجائر

حرص الفنان رامز أمير على الإعتذار للجمهور عن ظهوره في أحد مشاهد فيلم "حملة فرعون" للمخرج رؤوف عبد العزيز، وهو يضع سيجارة في فمه، ووعد الجمهور بعدم تكرار الأمر مرة أخرى.

وشارك "رامز" جمهوره ومتابعيه صورة عبر حسابه بـ"إنستجرام" وعلق قائلا: "والله اتكسفت لما لقيت الناس اتأثروا بيا قوى كده، وأنا حاطط سيجارة في بقي حتى ولو تمثيل، خصوصا إن مكانش ليها سبب مهم في الدراما، أنا بعتذر لكم ‏وحقكم عليا دي غلطة ومش هتتكرر تاني".



وأضاف رامز: "أنا كل اللي بتمناه إنى أكون نموذج إيجابي ليكم لأني فعلا مبعملش حاجة في حياتي غير إني بلعب رياضة ‏و بجتهد عشان حلمي ونفسي الناس كلها تعمل كده، وعمري ما أقدر أكون سبب إن حد يعمل حاجة غلط عشان بيحبني".



وتابع: "أنا عارف إن في ناس هتهاجمني على البوست ده بس دي حاجة ليها علاقة بضميري وكان لازم أوضحها عشان ‏استريح، بعتذر لكم مرة تاني".



