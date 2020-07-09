رانيا يوسف تشكر جمهورها على دعمهم لها

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بفيديو جديد.





جدير بالذكر أن جمهور رانيا يوسف هم من تولوا تجميع الفيديو، كما حرصت على تقديم الشكر لهم بنشر الفيديو وعلقت عليه قائلة: "شكرًا يا جمهورى على الفيديو دايمًا بتدعمونى".





وشاركت الفنانة رانيا يوسف مؤخرا بتقديم البطولة الجماعية مع الشباب لضمان استمرارها على الساحة خاصة من خلال الدراما التلفزيونية، وهو ما حدث في مسلسل "فرح" الذي تصدرت أفيشه الرسمي الفنانة أسماء أبو اليزيد.





وخلال شهر يوليو الجاري تطلق منصة شاهد vip مسلسل "الحرامي" التى تستمر به رانيا يوسف على نفس النهج المذكور، وتقف في خلفية الأفيش الذي يتصدره الفنان الشاب أحمد داش.





المسلسل من إخراج محمد سلامة، إنتاج أمير شوقي، فكرة وكتابة أحمد فوزي صالح ومحمد بركات، وبطولة بيومي فؤاد، رانيا يوسف، أحمد داش، كارولين عزمي، رنا الرئيس.



