عقب اختفائه وترك وصيته.. العثور على عمدة عاصمة كوريا الجنوبية متوفى

افادت وكالة أنباء كوريا الجنوبية، يونهاب، اليوم الخميس، بأنه تم العثور على عمدة العاصمة سيول، بارك وون سون، متوفى، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، وذلك عقب الإبلاغ عن اختفائه.





كانت السلطات في كوريا الجنوبية أعلنت، اليوم الخميس، عن إطلاق عمليات بحث واسعة عن عمدة العاصمة سيول، بارك وون، عقب وقت قليل من الإبلاغ عن اختفائه.





وقامت ابنة بارك بتقديم تقرير للشرطة بأنه: "غادر المنزل منذ أربع إلى خمس ساعات بعد أن ترك كلمات مثل الوصية، ما أعقبه إغلاق هاتفه حاليًا".





ووفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية، تجري الشرطة عمليات بحث شامل عن بارك من خلال الطائرات بدون طيار وكلاب الشرطة.