عندما سخرت جماهير ليفربول من محمد صلاح وعادت لتحمله على الأعناق

قبل 6 أعوام كاد أن ينتقل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي إلى صفوف الريدز عندما كان لاعبا في فريق بازل السويسري، إلا أن الفريق السويسري بالغ كثيرا في مطالبه المادية وهو ما قوبل بمماطلة من قبل النادي الإنجليزي ليدخل البرتغالي جوزيه مورينيو على الخط ويقدم عرضا يحظى بقبول بازل ليحسم الأمر "محمد صلاح إلى تشيلسي".





حسمت الصفقة وظهر صلاح بالقميص الأزرق أخيرا وهو ما وجدته جماهير ليفربول تصرفا خاطئا من قبل اللاعب المغمور القادم من دوري محلي في سويسرا، وعلى الفور تم تأليف أغنية من قبل جمهور الريدز للهجوم على صلاح لتفضيله الذهاب إلى البلوز بدلا من الإنضمام إلى الريدز.





على الرغم من تحضير الجمهور لأغنية لمهاجمة صلاح إلا أنه لم يتم ترديدها في المدرجات أبدا إذ جلس النجم المصري على مقاعد البدلاء في نادي تشيلسي ولم يحظ بفرصة كبيرة.





إلا أنه مع انطلاق مباراة ليفربول وتشيلسي توجهت جماهير الريدز بالغناء ضد صلاح رغم عدم تواجده ضمن تشكيل الفريق الإنجليزي، وبعدها بأسابيع قليلة انتقل صلاح إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة فيورنتينا.



