AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

عندما سخرت جماهير ليفربول من محمد صلاح وعادت لتحمله على الأعناق

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:48 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
عبدالله قدري
قبل 6 أعوام كاد أن ينتقل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي إلى صفوف الريدز عندما كان لاعبا في فريق بازل السويسري، إلا أن الفريق السويسري بالغ كثيرا في مطالبه المادية وهو ما قوبل بمماطلة من قبل النادي الإنجليزي ليدخل البرتغالي جوزيه مورينيو على الخط ويقدم عرضا يحظى بقبول بازل ليحسم الأمر "محمد صلاح إلى تشيلسي". 

حسمت الصفقة وظهر صلاح بالقميص الأزرق أخيرا وهو ما وجدته جماهير ليفربول تصرفا خاطئا من قبل اللاعب المغمور القادم من دوري محلي في سويسرا، وعلى الفور تم تأليف أغنية من قبل جمهور الريدز للهجوم على صلاح لتفضيله الذهاب إلى البلوز بدلا من الإنضمام إلى الريدز.

على الرغم من تحضير الجمهور لأغنية لمهاجمة صلاح إلا أنه لم يتم ترديدها في المدرجات أبدا إذ جلس النجم المصري على مقاعد البدلاء في نادي تشيلسي ولم يحظ بفرصة كبيرة. 

إلا أنه مع انطلاق مباراة ليفربول وتشيلسي توجهت جماهير الريدز بالغناء ضد صلاح رغم عدم تواجده ضمن تشكيل الفريق الإنجليزي، وبعدها بأسابيع قليلة انتقل صلاح إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة فيورنتينا.

ليبدأ مرحلة تطور ونضوج كروي ساعدته في العودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد وتحطيم الكثير من الأرقام القياسية وحصوله على أفضل لاعب وهداف الدوري الإنجليزي في أول موسم له في الدوري الإنجليزي بصحبة الريدز لتبدأ الجماهير في تأليف العديد من الأغاني التي تشيد بأداء صلاح ودوره في مسيرة الريدز التي سجلت في تاريخ نادي ليفربول العريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 28 مع حسم الدوري الإنجليزي

من نجريج لـ البريميرليج.. 4 مدربين صنعوا أسطورة محمد صلاح

حدوتة مصرية.. محمد صلاح حكاية أمبراطور تاريخي فى عالم الساحرة المستديرة

فى عيد ميلاده.. 4 لحظات صعبة بمسيرة محمد صلاح مع منتخب مصر وليفربول

محطات في مسيرة محمد صلاح .. من نادي عثماثون والمقاولون للسيطرة على القارة الأوروبية مع ليفربول

مدرب منتخب مصر السابق يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده.. فيديو

ترشيحاتنا

القوات المسلحة تنفذ المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى

أخبار الرياضة.. إصابة جديدة بكورونا في الزمالك.. شوبير يكشف اسم صفقة الأبيض المدوية.. الأهلي يعلن ضم طاهر محمد طاهر

بشرى سارة للمصريين.. تخطينا ذروة كورونا ومعدل أرقام الإصابات في انخفاض

ضربة حظ.. سيدة تصبح مليونيرة بين ليلة وضحاها برصيد 50 مليون دولار

من أمريكا للاتحاد الأوروبي.. الخناق يضيق على أردوغان في البر والبحر

صفقة حمراء أم حلم الأهلي.. تكهنات لمفاجأة رئيس نادي الزمالك قبل الإعلان الرسمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفري فلوسك.. طريقة عمل البيتزا الرقيقة في البيت

خلال شهر.. طريقة غير متوقعة لاستخدام القرع فى التخلص من الوزن الزائد

بالفيديو .. كيف تتخلصين من وزنك الزائد بطريقة آمنة؟