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حوادث

مقتل عجوز على يد مريض نفسيًا بـ دير مواس بالمنيا

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:50 م
جثة
جثة
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ايمن رياض
قام مريض نفسيا بقرية التل بمركز دير مواس جنوب المنيا بقتل جاره موظف بالمعاش اثناء خروجه من المسجد.




تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بوقوع جريمة قتل بمركز دير مواس 


وعلي الفور إنتقل اللواء رأفت الحلواني مساعد مدير الأمن لمنطقة جنوب والرائد أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز ديرمواس ومعاونة الأول الرائد أحمد رأفت لفحص البلاغ.


وبالفحص تبين وقوع حادث القتل بعزبة التل الكبير حيث قام شاب يدعي م.ط 32  سنة مريض نفسيا حاصل على دبلوم تجارة بقتل جاره موظف بالمعاش يدعي م.ع 64 سنة حيث كان يصلي معه بمسجد القرية وحينما فرغ من صلاته سار بجانب المجني عليه وفاجأه بطعنة نافذة بالبطن من سكين كانت بحوزة المتهم فاودي بحياته عقب ساعات من وصوله مستشفي دير مواس العام وتحرر محضر بالواقعة والقي القبض علي المتهم واخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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