مقتل عجوز على يد مريض نفسيًا بـ دير مواس بالمنيا

قام مريض نفسيا بقرية التل بمركز دير مواس جنوب المنيا بقتل جاره موظف بالمعاش اثناء خروجه من المسجد.









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تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بوقوع جريمة قتل بمركز دير مواس









وعلي الفور إنتقل اللواء رأفت الحلواني مساعد مدير الأمن لمنطقة جنوب والرائد أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز ديرمواس ومعاونة الأول الرائد أحمد رأفت لفحص البلاغ.







