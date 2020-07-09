اتصال هاتفي.. مباحثات جزائرية فرنسية حول الأوضاع في ليبيا

تناول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الحديث عن الأوضاع في ليبيا، وذلك في اتصال هاتفي بين الطرفين إلى جانب تناول الحديث حول مسألة الذاكرة المشتركة.









ومن ناحية أخرى، أكدت الجزائر وإيطاليا، ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار الليبي للتوصل إلى حل سياسي شامل يضمن وحدة البلاد وسيادتها.









ووفقًا لوزارة الخارجية الجزائرية، جاء ذلك خلال اجتماع بين الوزير صبري بوقدوم، ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، خلال زيارة الأول إلى إيطاليا.









وتطرقت المحادثات بين الجانبين إلى التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الوضع في ليبيا.









وأشار الطرفان إلى ضرورة الوصول لمعالجة هذه الأزمة في ظل التدهور الخطير الذي يشهده الميدان في ليبيا وانعكاساته الوخيمة على جهود التسوية وأمن دول الجوار.









وشدد الجانبان على ضرورة تسريع العمل على التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار واستئناف الحوار الليبي للتوصل إلى حل سياسي شامل يضمن وحدة وسيادة ليبيا ويحقق التطلعات المشروعة والخيارات الحرة للشعب الليبي.