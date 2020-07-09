بطرس غالي: تم صرف 11 تريليون دولار على مستوى العالم بسبب تداعيات كورونا

كشف الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، عن قيامه حاليا بصياغة السياسة الاقتصادية لاثنين من الدول واحدة في أفريقيا والأخرى في أمريكا الوسطى ولكن دواعي سرية تمنعه من الإفصاح عن اسميهما .





وأشار غالي، في لقاء بالفيديو كونفرانس على قناة القاهرة والناس، ببرنامج "المصري أفندي"، مع الإعلامي محمد علي خير، اليوم الخميس، إلى أن السياسة المالية المتبعة حاليا في العالم هي ضخ أموال باستمرار في البنوك.





ولفت بطرس غالي ، إلى أن البطالة فى أمريكا التي تعد من أقوى الاقتصاديات وصلت لـ25% بما يعادل 32 مليون عاطل، كما وصلت في أوروبا لـ15% بعد أن كانت 5 و 6%، مؤكدا أن هناك تراجع في الناتج المحلي ومتوقع ان العالم سينكمش اقتصاديا بنسبة 4.8% .





وأفاد يوسف بطرس غالي، بأنه حتى الآن تم صرف 11 تريليون دولار على مستوى العالم بسبب تداعيات كورونا.



