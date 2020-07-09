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رياضة

الدوري الإنجليزي .. توتنهام يواصل نتائجه السلبية ويتعادل مع بورنموث

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:25 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تعادل توتنهام هوتسبير مع مضيفه بورنموث دون أهداف، في  اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء توقف اللعب لمدة 8 دقائق، بعد تعرض آدم سميث لاعب أصحاب الأرض، لإصابة قوية في الرأس.

وفي الدقيقة 55، وفي كرة هوائية، تعرض سميث لإصابة قوية في الرأس، بعد تدخل بن ديفيز معه، ليسقط على الأرض، ويتوقف اللعب لمدة 8 دقائق كاملة، من أجل علاج اللاعب.

وفشل لاعبو توتنهام في استغلال العديد من الفرص التي أتيحت لهم طوال اللقاء.

ارتفع رصيد توتنهام عند 49 نقطة في المركز التاسع بع هذا التعادل كما رفع بورنموث رصيده عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر مؤقتا قبل مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد.

وفى نفس التوقيت، فرض ساوثهامبتون التعادل الإيجابى بهدف لمثله على مضيفه إيفرتون، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "جوديسون بارك".
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