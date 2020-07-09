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تعليم النواب: تلقينا شكاوى من أولياء أمور بسبب زيادة مصروفات المدارس الخاصة

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:03 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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هاني حسين
قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنها  تلقت شكاوى من أولياء الأمور من زيادة  مصروفات بعض المدارس الخاصة في العام الدراسي الجديد.

وأضافت ماجدة نصر  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي ": "قريبا سوف ندعو مسؤولي الوزارة عن المدارس الخاصة وأصحاب المدارس الخاصة  لمناقشة هذا الأمر".

 وتابعت ماجدة نصر: سوف ندعو مجموعة من اولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة  ومسؤولين في الوزارة من أجل إيجاد حل وسط لمصروفات المدارس الخاصة".

وأكملت ماجدة نصر:"  علينا التوصل إلى حل مرضي للطرفين ومحاسبة المخالفين ومن يفرض نسب زيادة غير المتعارف عليها والمقررة ".

وأردفت ماجدة نصر:"  نمر في مصر بظروف صعبة بسبب  أزمة فيروس كورونا ، وعلى أصحاب المدارس الخاصة تخفيض مصاريف  العام الدراسي  الجديد".
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