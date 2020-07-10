حسين السيد: الزمالك نادي القرن بالبطولات.. واللقب "اتفصل" لـ الأهلي .. فيديو

قال حسين السيد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، إن لقب نادي القرن تم تفصيله لصالح الأهلي، مشيرًا إلى أن القلعة البيضاء هي الأجدر بالحصول عليه باعتبار عدد الفوز بالبطولات القارية.





وأضاف حسين السيد حارس مرمى الزمالك السابق أثناء استضافته على قناة "الزمالك": "قلت منذ زمن وفي قناة الزمالك، عندما يكون الخياط جيدا فلا تسأل إذا كان الثوب مضبوطًا أم لا ، الموضوع أخذ وقت كثيرا، هو خياط جيد فصل ثوب مضبوط على نادٍ بعينه فنتج عنه نادي القرن.. تضع معايير وتقول إن 7 أكبر من 9".





وواصل: "أعطي لي الصلاحية وسأعد لائحة بنفس منطق سنة 1994 تثبت أن الزمالك الذي فاز ببطولات الدوري العام هو نادي القرن للدوري المصري".





واختتم: "الأهلي يرى أنه الأحق، هو حر، هو نادي القرن بالمشاركات، ونحن نادي القرن بالبطولات، وهذا اللقب تم تفصيله".