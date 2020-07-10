AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسين السيد: الزمالك نادي القرن بالبطولات.. واللقب "اتفصل" لـ الأهلي .. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:19 ص
الزمالك نادي القرن
الزمالك نادي القرن
Advertisements
محمد رشاد
قال حسين السيد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، إن لقب نادي القرن تم تفصيله لصالح الأهلي، مشيرًا إلى أن القلعة البيضاء هي الأجدر بالحصول عليه باعتبار عدد الفوز بالبطولات القارية.

وأضاف حسين السيد حارس مرمى الزمالك السابق أثناء استضافته على قناة "الزمالك": "قلت منذ زمن وفي قناة الزمالك، عندما يكون الخياط جيدا فلا تسأل إذا كان الثوب مضبوطًا أم لا ، الموضوع أخذ وقت كثيرا، هو خياط جيد فصل ثوب مضبوط على نادٍ بعينه فنتج عنه نادي القرن.. تضع معايير وتقول إن 7 أكبر من 9".

وواصل: "أعطي لي الصلاحية وسأعد لائحة بنفس منطق سنة 1994 تثبت أن الزمالك الذي فاز ببطولات الدوري العام هو نادي القرن للدوري المصري".

واختتم: "الأهلي يرى أنه الأحق، هو حر، هو نادي القرن بالمشاركات، ونحن نادي القرن بالبطولات، وهذا اللقب تم تفصيله".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من حقه.. نجم الأهلي السابق يعلق على لجوء الزمالك إلى الفيفا لاسترداد لقب نادي القرن

عيدك عيدين.. وائل جمعة يحتفل بذكرى تتويج الأهلي بلقب نادي القرن

الموضوع كبير.. خالد الغندور يسخر من غلاف مجلة الأهلي.. شاهد

زعلانين ليه.. رضا عبد العال يعلق على لجوء الزمالك إلى الفيفا لاسترداد لقب نادي القرن

الموضوع مريب .. طارق السيد: مصر كلها ترى الزمالك نادي القرن إلا قلة صغيرة.. فيديو

أحمد شوبير: معرفش أن الزمالك نادي القرن

ترشيحاتنا

أسباب الانتفاخ تحت العينين وعلاجه بوصفات طبيعية

البيطريين: تأجيل انتخابات التجديد النصفى للنقابة إلى 29 أغسطس المقبل

الإنسانية صنعته.. خراط يحيى للكلاب والقطط أطرافها المبتورة

وائل جمعة: إحنا أسياد إفريقيا وغيرنا عايش في الوهم

شكة دبوس| بسمة وهبة تهاجم داعية بسبب تصريحاته عن التحرش: داخل بصدره

بعد التعاقد رسمياََ.. موعد انضمام طاهر محمد طاهر لتدريبات النادي الأهلي

AdvertisementS

الأهلي يقلص صلاحيات سيد عبدالحفيظ الإدارية .. وينقل ملف تجديد اللاعبين لـ أمير توفيق

الغندور يعلن عن مفاجأة يقدمها مرتضى منصور لجمهور الزمالك خلال دقائق

قانونية "الرياضة" تدرس شكوى الأهلي ضد الزمالك بسبب لافتة نادي القرن

توني أوليفيرا: مشكلة سيد عبد الحفيظ في "دماغه".. وثابت البطل كان إداريا عظيما

أخبار الزمالك | مفاجأة من مرتضى منصور لجمهور النادي على الهواء .. تعليق شيكابالا على لقب القرن

في بيان رسمي.. الكاف يحسم مصير تصفيات أمم أفريقيا وكأس العالم

بسبب طاهر محمد.. الأهلي يفسد فرحة احتفال الزمالك | تفاصيل

صعب يفهموا الوزن النسبي.. نبيل الحلفاوي يعلق على احتفال الزمالك بـ"نادي القرن الافريقي"

الزمالك يبدأ احتفالاته داخل مقر النادي في ميت عقبة.. فيديو

أخبار الأهلي.. الإدارة تقلص صلاحيات سيد عبد الحفيظ.. موعد انضمام طاهر محمد إلى التدريبات.. راحة سلبية للفريق

تعرف على مخطط الأهلي للتعاقد مع يوسف أوباما.. فيديو

الكاف يعلن إجراءات جديدة بشأن مباراتي نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إجراء فحص كورونا مرتين..سيدة تتلقى خبرا مؤلما رغم سلبية نتائج التحليل

لأصحاب متلازمة التعب المزمن.. 11 سببا للإصابة بالإجهاد

خبير ملكي يتهم الأمير هاري بالإساءة لجدته الملكة إليزابيث والتقليل من إنجازاتها