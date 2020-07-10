كلمة السر في تألق رمضان صبحي..طاهر محمد طاهر يتغزل في فايلر





وأضاف طاهر محمد طاهر في تصريحات لـ قناة " الأهلي " أن فايلر يمتلك القدره على تطوير امكانيات اللاعبين بشكل رائع مشددا انه يدرس كل للاعب جيدا ثم يضيف لـ أدائه وإمكانياته.





وتابع أن خير دليل على صحة حديثه هو رمضان صبحي نجم الأهلي المعار من هدرسفيلد الانجليزي مشددا ان اللاعب ادائه اختلف كثيرا مع فايلر وعاد لتألقه وبريقه.





وأكمل أن رمضان صبحي لم يكن يملك قدارت تهديفه بهذا الشكل من قبل ولكن فايلر طور من أدائه وأصبح احد هدافي الدوري المصري مشددا انك تشعر فور متابعه فايلر مع اللاعبين انه مدربهم منذ 5 سنوات





وأضاف أن اللاعبين ايضا تمكنوا من فهم طريقه واسلوب فايلر وهو ما يظهر واضحا خلال المباريات









أكد طاهر محمد طاهر نجم فريق الأهلي المنضم حديثا من المقاولون العرب أن رينيه فايلر المدير الفني لـ الاهلي مدرب رائع ويمتلك إمكانيات رائعه مشددا انه كان يرغب دائما في الانضمام لـ الاهلي فترة تولي فايلر قيادة الفريق.