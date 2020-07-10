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تعليم

هل اعتذار طلاب السنوات النهائية بالجامعات عن الامتحان يؤدى للرسوب؟.. التعليم العالي تجيب

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:36 ص
التعليم العالي
التعليم العالي
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محمود مطاوع


نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رسوب طلاب السنوات النهائية بالجامعات في حال الاعتذار عن عدم حضور الامتحانات

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرسوب طلاب السنوات النهائية بالجامعات في حال عدم  الاعتذار عن عدم حضور الامتحانات

اوضحت التعليم العالي  أن تغيب الطلاب عن امتحانات السنوات النهائية لا يعد رسوبًا، شرط تقديم ما يفيد سبب الاعتذار عن عدم أداء الامتحانات قبل انعقادها، وكذلك في حال الأعذار الطارئة والمرضية المقبولة والتي يمكن تقديمها في أي وقت، وفي كلتا الحالتين لا يعد رسوبًا، وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية الراهنة.

ويتم التقدم بطلب لمجالس الكليات قبل بدء موعد انعقاد الامتحانات وفقًا للمواعيد التي تقررها، سواء بتقديم الطلب ورقيًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى يتم من خلالها التأكد من شخصية مقدمه، على أن يكون الاعتذار في هذه الحالة عن عدم أداء جميع الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني فقط.

وفي السياق ذاته، فقد تم التشديد على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات، كما أنه تم التواصل مع الجهات المعنية لتأجيل ميعاد الالتحاق بالتجنيد لهذا العام لحين الانتهاء من الامتحانات وظهور النتائج وستتولى إدارة التجنيد من جانبها اتخاذ القرارات اللازمة لذلك، وذلك حتى لا يضار أي من الطلاب لتأخر موعد تخرجهم.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).
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