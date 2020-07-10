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محافظات

وظائف شاغرة للشباب بالشركة القابضة للصوامع والتخزين بالإسماعيلية.. تفاصيل

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:21 ص
صدى البلد
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انجي هيبة

اعلنت الشركة القابضة للصوامع و التخزين - ابو صوير بمحافظة الاسماعيلية عن حاجتها لشغل بعض الوظائف، وذلك بالتعاون مع جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الاسماعيلية.

وجاء بشروط التعيين، الا يزيد سن المتقدم عن ٣٠ سنه في ٢٠٢١/٠١/٠١  وان يكون من ابناء المحافظة واجتياز الاختبارات الوظيفية.

كما تضمنت التخصصات المطلوبة، مهندسين كهرباء وميكانيكا وفنيين.

ونشرت الشركة القابضة رابطا للتقدم من خلاله لطلب الوظيفة الكترونيا 
https://www.ehcss.com/vacancie

وطلبت عند اجراء الاختبارات إحضار صورة  من شهادة الميلاد – بطاقة الرقم القومى – شهادة المؤهل – شهادة الجيش – شهادة النقابة المهنية.

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وظائف شاغرة للشباب بالشركة القابضة للصوامع والتخزين بالإسماعيلية.. تفاصيل
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