وظائف شاغرة للشباب بالشركة القابضة للصوامع والتخزين بالإسماعيلية.. تفاصيل

اعلنت الشركة القابضة للصوامع و التخزين - ابو صوير بمحافظة الاسماعيلية عن حاجتها لشغل بعض الوظائف، وذلك بالتعاون مع جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الاسماعيلية.
وجاء بشروط التعيين، الا يزيد سن المتقدم عن ٣٠ سنه في ٢٠٢١/٠١/٠١ وان يكون من ابناء المحافظة واجتياز الاختبارات الوظيفية.
كما تضمنت التخصصات المطلوبة، مهندسين كهرباء وميكانيكا وفنيين.
ونشرت الشركة القابضة رابطا للتقدم من خلاله لطلب الوظيفة الكترونيا
https://www.ehcss.com/vacancie
وطلبت عند اجراء الاختبارات إحضار صورة من شهادة الميلاد – بطاقة الرقم القومى – شهادة المؤهل – شهادة الجيش – شهادة النقابة المهنية.
اقرا ايضا: