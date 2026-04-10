أسير أفكارك.. كيف يسرق التفكير الزائد نومك ويهدد صحتك النفسية؟

في عالم لا يتوقف عن الضجيج والتسارع، يجد كثيرون أنفسهم عالقين داخل دوامة لا تنتهي من التفكير، حيث تتحول أبسط المواقف إلى سيناريوهات معقدة تستهلك الطاقة الذهنية وتسرق راحة البال.

تزايد الضغوط اليومية

ومع تزايد الضغوط اليومية، أصبح التفكير الزائد ظاهرة شائعة تؤثر بشكل مباشر على جودة النوم والحياة النفسية، فتجعل العقل في حالة استنفار دائم حتى في أوقات الراحة، وبينما يظن البعض أن التحليل المستمر يساعد على اتخاذ قرارات أفضل، تكشف الدراسات أن الإفراط في التفكير قد يقود إلى نتائج عكسية، ويزيد من القلق والتوتر، ما يستدعي البحث عن حلول عملية لاستعادة التوازن النفسي والذهني.

أكثر الأنماط الذهنية انتشارًا

من جانبه؛ أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن التفكير الزائد بات من أكثر الأنماط الذهنية انتشارًا في العصر الحديث، محذرًا من تحوله في بعض الحالات إلى اضطرابات نفسية تؤثر سلبًا على جودة الحياة وقدرة الفرد على اتخاذ قرارات سليمة.

استرجاع المواقف والأحداث

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن هذا النوع من التفكير يدفع الشخص إلى استرجاع المواقف والأحداث بشكل متكرر، ما يؤدي إلى تضخيم المشكلات البسيطة وتحويلها إلى أزمات كبيرة، وهو ما يسبب إرهاقًا ذهنيًا دون تحقيق أي حلول واقعية.

أساليب التنشئة

وأشار إلى أن أساليب التنشئة داخل بعض الأسر قد تلعب دورًا في ترسيخ هذه العادة، خاصة في البيئات التي يغلب عليها القلق أو التي يعاني أفرادها من اضطرابات مثل الوسواس القهري.

طبيعة بعض الوظائف

وأضاف أن طبيعة بعض الوظائف، لا سيما التي تعتمد على التحليل الدقيق وجمع المعلومات، قد تزيد من فرص الوقوع في فخ التفكير المفرط، حيث يمتد هذا النمط من العمل إلى الحياة الشخصية، ما يؤثر على الراحة النفسية.

التجارب المؤلمة والصدمات النفسية

كما لفت إلى أن التجارب المؤلمة والصدمات النفسية قد تدفع الإنسان إلى إعادة تحليل الماضي والخوف من تكرار الأخطاء، وهو ما يعزز حالة القلق المستمر ويحرمه من الاستمتاع بالحياة، ويؤثر بشكل مباشر على قدرته على النوم بشكل طبيعي.

https://www.youtube.com/watch?v=ZTY9mGYQBrs