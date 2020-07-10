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رياضة

الكاف ينتظر إعلان الكاميرون الإجراءات الاحترازية.. تفاصيل جديدة بشأن مباريات دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:50 م
الكاف
الكاف
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يسري غازي
أكد مصدر مطلع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن مسئولي الكاف رفضوا فكرة نظام الدورة المجمعة فى نصف نهائي دورى أبطال افريقيا والمباراة النهائية.

ويلتقى النادي الأهلي نظيره فريق الوداد البيضاوي فيما يواجه الزمالك الرجاء المغربي فى نصف نهائى دورى ابطال أفريقيا.

وقال المصدر ذاته إن مباراتى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا والنهائى سوف تقامان في دوالا العاصمة على ملعب استاد جابوما أحد استادات بطولة أمم أفريقيا القادمة فى ٢٠٢٢.

ونو إلى أن مسئولى الكاف فى اجتماعهم الأخير رفضوا فكرة خوض مباريات نصف نهائي دورى ابطال افريقيا والنهائى بنظام الدورة المجمعة فى الكاميرون.

وأوضح أن نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا سيقام بنظام المباراة الواحدة والخاسر سوف يرحل فى اقرب طائرة الى بلادها بينما يظل طرفى النهائى فى الكاميرون لخوض المباراة النهائية.

ونوه الى أن كافة تكاليف الإقامة والسفر وتذاكر الطيران سيتكفل بها الكاف لا سيما وان المدة الزمنية بين نصف نهاءى دورى ابطال افريقيا والمباراة النهائية اقل من اسبوع.

أوضح أن الكاف قيد انتظار إعلان الاتحاد الكاميرونى والجهات الرسمية عن  الاجراءات الصحية والاحترازية المقرر اتباعها خلال فترة إقامة الفرق الأربعة وخوض نصف نهاءى دورى ابطال افريقيا والمباراة النهائية لاخطار كافة الفرق المشاركة تمهيدا لاتباعها بشكل حرفي حفاظا على السلامة الصحية.
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