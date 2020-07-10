خدمة اجتماعية حلوان تعلن نتائج أبحاث فرق النقل.. وفرصة جديدة للراسبين لـ21 يوليو

اعلنت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان عن نتائج المشاريع البحثية لطلاب فرق النقل و التى قد طبقت هذا العام بديلاا عن الامتحان التقليدى بسبب ظروف انتشار وباء فيروس كورونا .
وقالت ادراة شؤون التعليم والطلاب بالكلية انه تم اعلان كشوف بأسماء طلاب فرق النقل بشعبتيها (انتظام ، انتساب) لائحة جديدة، لائحة قديمه ، من الذين لم يرسلو ابحاثهم الخاصة بالمقررات الدراسية ، كما انه تم اعلان ايضا كشوف بأسماء الطلاب الغير مقبولة ابحاثهم او الراسبين فى الفرصة الاولى .
اقرا ايضا : يسهم في توفير فرص عمل.. كلية الدراسات العليا بجامعة حلوان تعلن شروط القبول في برنامج معلوماتية الرعاية الصحية
واشارات الكلية إلى ان هؤلاء الطلاب مازال امامهم فرصة ثانية لتقديم المشاريع البحثية و تمتد هذه الفرصة الى يوم 21 يوليو 2020 ومن لم يقدم بحثه حتى هذا التاريخ يحتسب راسبا .
واوضحت الكلية ان اى طالب لا يجد اسمه مدرجا بكشوف الراسبين او الغير مرسلين ابحاثهم فهو ناجح و قبلت ابحاثه .
ويمكن للطلاب الاطلاع على الاسماء عبر الرابط التالى : https://drive.google.com/folderview…