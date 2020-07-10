خدمة اجتماعية حلوان تعلن نتائج أبحاث فرق النقل.. وفرصة جديدة للراسبين لـ21 يوليو

اعلنت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان عن نتائج المشاريع البحثية لطلاب فرق النقل و التى قد طبقت هذا العام بديلاا عن الامتحان التقليدى بسبب ظروف انتشار وباء فيروس كورونا .





وقالت ادراة شؤون التعليم والطلاب بالكلية انه تم اعلان كشوف بأسماء طلاب فرق النقل بشعبتيها (انتظام ، انتساب) لائحة جديدة، لائحة قديمه ، من الذين لم يرسلو ابحاثهم الخاصة بالمقررات الدراسية ، كما انه تم اعلان ايضا كشوف بأسماء الطلاب الغير مقبولة ابحاثهم او الراسبين فى الفرصة الاولى .













واشارات الكلية إلى ان هؤلاء الطلاب مازال امامهم فرصة ثانية لتقديم المشاريع البحثية و تمتد هذه الفرصة الى يوم 21 يوليو 2020 ومن لم يقدم بحثه حتى هذا التاريخ يحتسب راسبا .











واوضحت الكلية ان اى طالب لا يجد اسمه مدرجا بكشوف الراسبين او الغير مرسلين ابحاثهم فهو ناجح و قبلت ابحاثه .



