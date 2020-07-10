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تعليم

خدمة اجتماعية حلوان تعلن نتائج أبحاث فرق النقل.. وفرصة جديدة للراسبين لـ21 يوليو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:18 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
اعلنت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان عن نتائج المشاريع البحثية لطلاب فرق النقل و التى قد طبقت هذا العام بديلاا عن الامتحان التقليدى بسبب ظروف انتشار وباء فيروس كورونا . 

وقالت ادراة شؤون التعليم والطلاب بالكلية انه تم اعلان كشوف بأسماء طلاب  فرق النقل بشعبتيها (انتظام ، انتساب) لائحة جديدة، لائحة قديمه ، من الذين لم يرسلو ابحاثهم الخاصة بالمقررات الدراسية ، كما انه تم اعلان ايضا كشوف بأسماء الطلاب الغير مقبولة ابحاثهم او الراسبين فى الفرصة الاولى . 



واشارات الكلية إلى ان هؤلاء الطلاب مازال امامهم فرصة ثانية لتقديم المشاريع البحثية  و تمتد هذه الفرصة الى يوم 21 يوليو 2020 ومن لم يقدم بحثه حتى هذا التاريخ يحتسب راسبا . 



واوضحت الكلية ان اى طالب لا يجد اسمه مدرجا بكشوف الراسبين او الغير مرسلين ابحاثهم فهو ناجح و قبلت ابحاثه . 

ويمكن للطلاب الاطلاع على الاسماء عبر الرابط التالى : https://drive.google.com/folderview…
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