بإطلالة جذابة.. هدى المفتى تنشر صورة جديدة عبر إنستجرام

نشرت الفنانة هدى المفتى صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت هدى المفتى فى الصورة بإطلالة جذابة وساحرة .





وجائت تعليقات تابعيها كالتالى :

-قمر كالعادة .

-من فيلم ايه الصورة دى .

- فنانة جميلة .









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فيما قد شاركت هدى المفتى فى مسلسل فلانتينو مع النجم عادل إمام .





مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، و هدى المفتي ، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎





تدور الأحداث حول "نور عبد المجيد" الشهير بـ "فلانتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.





يذكر أن آخر أعمال هدي المفتي في فيلم "بنات ثانوي" ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم