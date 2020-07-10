بدء توقيع الفحص الطبي على راغبي الترشح لمجلس الشيوخ بجنوب سيناء

أعلن الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء عن بدء أعمال القمسيون الطبي بمديرية الصحة لتوقيع الكشف والفحص الطبي على راغبي الترشح لمجلس الشيوخ ، بناء علي قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات رقم ٣٥ لسنة ٢٠٢٠ م بشأن توقيع الكشف الطبي علي طالبي الترشح وفقا لقانون مجلس الشيوخ رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ م .





من ناحية اخري أكدت الدكتورة مها النموري مدير القمسيون الطبي بالمديرية أن الكشف والفحص الطبي لراغبي الترشح لمجلس الشيوخ ٢٠٢٠ م يأتي وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك لتوقيع كشف وفحص طبي آمن علي المرشحين ،

مشيرة إلى أن الكشف والفحص الطبي يشمل الحالة البدنية والذهنية للمرشح وعما إذا كان يتعاطي المواد المخدرة من عدمه





يأتي ذلك بالتنسيق فيما بين وزارة الصحة والهيئة الوطنية للإنتخابات وذلك لإجراء وتوقيع الكشف والفحص الطبي علي راغبي الترشح لمجلس الشيوخ للحصول علي تقارير طبية تفيد خلو أوعدم خلو المرشحين من الأمراض وعدم تعاطي المواد المخدرة .





وطالبت وزارة الصحة، المرشحين لمجلس الشيوخ ٢٠٢٠م و المترددين علي القمسيون الطبي الإلتزام بارتداء الكمامات الطبية الواقية والتزام التباعد الإجتماعي والمسافات الآمنة لتسهيل عمل الفريق الطبي ومنع إنتشار العدوي .



