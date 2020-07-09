فودة :"جامعة الملك سلمان والمدرسة اليابانية بشرم الشيخ منارتان للعلم"

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء :ان جامعة الملك سلمان والمدرسة اليابانية بشرم الشيخ منارتان للعلم بجنوب سيناء.

وابدي فودة فخره وإعتزازه بإستكمال العمل فى مواقع فرع جامعة الملك سلمان الدولية والمدرسة اليابانية بحى النور بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها المحافظ اليوم برفقته اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ ، حيث تفقدا اللمسات النهائية للأعمال الجارية ومن المتوقع الانتهاء منها خلال ساعات ، والمتمثلة فى رصف عدد من الطرق المحيطة والجانبية بكل من الموقعين فضلا على حارات التهدئة والمشايات وأعمدة الإنارة واعمال التجميل واللاند سكيب والتشجير.





وأضاف المحافظ ان جامعة الملك سلمان جامعة دولية مصممة على أحدث الطرق التكنولوجية الحديثة وأن المدرسة اليابانية تشمل كافة مراحل التعليم الاساسى من الحضانة وحتى المرحلة الثانوية ، وانهما يمثلان طفرة فى مجال التعليم على أرض المحافظة وهو مايصب فى مصلحة المواطن على ارض مدينة شرم الشيخ بصفة خاصة واهالى المحافظة بصفة عامة.

وقد التقى المحافظ بعدد من العاملين بالمدرسة واثنى على جهودهم وحرص على لقاء عدد من العمال و قام بتشجيعهم وامر بمكافأتهم على جهودهم.



