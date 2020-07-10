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فن

بعد وفاته.. صور جمعت محمود رضا بابنته الفنانة شيرين رضا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:19 م
صدى البلد
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آيه عاطف
توفي الفنان محمود رضا، مؤسس الرقص الشعبي في مصر، ووالد الفنانة شيرين رضا، عن عمر ناهز الـ 90 عام.

تعيش شيرين رضا، حالة من الحزن بعد وفاة والدها، الذي كانت تجمعه به علاقة قوية جدًا وقد حرصت على الظهور معه في اغلب لقاءاته التلفزيونية في الأونة الأخيرة.

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يذكر أن نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمود رضا، وقال عزوز عادل عضو مجلس النقابة :"‫البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. وفاة الفنان الكبير مصمم الاستعراضات محمود رضا‬⁩ ‬ .. ‫رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان‬".

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الفنان محمود رضا أحد مؤسسي فرقة رضا للفنون الشعبية الذي غيبه الموت اليوم الجمعة 10 يوليو عن عمر يناهز 90 عاما.

وقالت الوزيرة ان الراحل واحد من اساطير الفنون الشعبية وعبرت تصميماته عن الروح المميزة للفنون الاستعراضية المصرية كما نجح فى الوصول الى العالمية بالفرقة التى باتت سفيرا لقوى مصر الناعمة.
بعد وفاته.. صور جمعت محمود رضا بابنته الفنانة شيرين رضا
بعد وفاته.. صور جمعت محمود رضا بابنته الفنانة شيرين رضا
بعد وفاته.. صور جمعت محمود رضا بابنته الفنانة شيرين رضا
بعد وفاته.. صور جمعت محمود رضا بابنته الفنانة شيرين رضا
بعد وفاته.. صور جمعت محمود رضا بابنته الفنانة شيرين رضا
بعد وفاته.. صور جمعت محمود رضا بابنته الفنانة شيرين رضا
بعد وفاته.. صور جمعت محمود رضا بابنته الفنانة شيرين رضا
بعد وفاته.. صور جمعت محمود رضا بابنته الفنانة شيرين رضا
بعد وفاته.. صور جمعت محمود رضا بابنته الفنانة شيرين رضا
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