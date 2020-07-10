بعد وفاته.. صور جمعت محمود رضا بابنته الفنانة شيرين رضا

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يذكر أن نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان محمود رضا، وقال عزوز عادل عضو مجلس النقابة :"‫البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. وفاة الفنان الكبير مصمم الاستعراضات محمود رضا‬⁩ ‬ .. ‫رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان‬".

تعيش شيرين رضا، حالة من الحزن بعد وفاة والدها، الذي كانت تجمعه به علاقة قوية جدًا وقد حرصت على الظهور معه في اغلب لقاءاته التلفزيونية في الأونة الأخيرة.