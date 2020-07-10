الأهلي: تمديد إعارة وليد ازارو دون مقابل.. وما نطلبه باقي المستحقات المتأخرة

أكدت إدارة الأهلي أنها لم تمانع في تمديد إعارة المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم للاتفاق السعودي حتي أكتوبر المقبل بسبب توقف النشاط الرياضي لمواجهة فيروس كورونا.





وقال الأهلي إن ما تردد عن طلب النادي إمتيازات مالية جديدة هو أمر غير صحيح علي الإطلاق خاصة أن هذا الأمر مفروض علي الجميع بسبب الظروف التي مرت بها كرة القدم.





وأضاف أن الأهلي لم يطلب سوى باقي مستحقاته عن فترة الإعارة والمقدرة ب100 ألف دولار لم يتم دفعها حتي الآن خاصة أن الإعارة مقابل 200 ألف دولار تم دفع 100 دولار منها فقط.



