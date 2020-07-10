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رياضة

الأهلي: تمديد إعارة وليد ازارو دون مقابل.. وما نطلبه باقي المستحقات المتأخرة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:15 م
وليد اازارو
وليد اازارو
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عبدالحكيم ابوعلم
أكدت إدارة الأهلي أنها لم تمانع في تمديد إعارة المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم للاتفاق السعودي حتي أكتوبر المقبل بسبب توقف النشاط الرياضي لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الأهلي إن ما تردد عن طلب النادي إمتيازات مالية جديدة هو أمر غير صحيح علي الإطلاق خاصة أن هذا الأمر مفروض علي الجميع بسبب الظروف التي مرت بها كرة القدم.

وأضاف أن الأهلي لم يطلب سوى باقي مستحقاته عن فترة الإعارة والمقدرة ب100 ألف دولار لم يتم دفعها حتي الآن خاصة أن الإعارة مقابل 200 ألف دولار تم دفع 100 دولار منها فقط.

وأوضح أن الأهلي تجمعه علاقات جيدة ورائعة بمسئولي الإتفاق السعودي ومن المستحيل رفض طلبهم خاصة أن الأمر يخضع لأمور عالمية بسبب توقف النشاط الرياضي.
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