رئيس الحركة الوطنية عن حسم 2020: مصر لديها جيش قوي يدافع عنها

أشاد حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي، بتنفيذ القوات المسلحة، المناورة "حسم 2020"، عبر تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، في الاتجاه الغربي الاستراتيجي، والتي استمرت لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.





وأضاف اللواء رؤوف أن المناورة اشتركت فيها كل أفرع القوات المسلحة في البر والبحر والجو، مشيرًا إلى أن جزء من أهداف المناورة أظهر جاهزية وقوة الجيش المصري للأعداء كما تستهدف الحفاظ على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي للقوات المسلحة المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية برًا وبحرًا وجوًا، والقوات الدفاعية والصاعقة والمظلات؛ وتؤكد على جدية الردع لأعداء الوطن، ما يجعلها رسالة لكل من تسول له نفسه، التعدي على سيادة مصر وحقها أمنها القومي وأمن أشقائها.





وأكد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن مصر لديها جيش يدافع عنها، قوامه الشعب كله، ونفتديه بكل ما نملك، مثمنا جهود القيادة المصرية في الارتقاء بمستوى الجيش المصري ووضعه ضمن قائمة الجيوش الأقوى عالميًا، وجعله استمرارًا لمسيرة التأهيل والاستعداد الجيد لخوض أعتى الحروب، وفي كافة الأصعدة وفي ذات الوقت لا يعرف الاعتداء أو الانتهاك على سيادة الآخرين كما يفعل البعض تحقيقًا لأطماعه، ما جعله يتبوأ المكانة التاسعة، بين الجيوش الأقوى في العالم.





كما أكد اللواء رؤوف أن مناورة "حسم 2020" رسالة طمأنينة وتأكيد على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي للقوات المسلحة المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية برًا وبحرًا وجوًا والقوات الدفاعية والصاعقة والمظلات كما تؤكد على جدية الردع لأعداء الوطن وصد أي تهديدات تمس الأمن القومي المصري، موضحًا أن مصر دولة سلام لا تعادي أحدا، ولا تتدخل في شأن أحد ولكنها مستعدة للرد الفوري على أي اعتداء من أي جهة حال تهديد مصالحها.





يشار إلى أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، شهد المرحلة الرئيسية للمناورة الاستراتيجية «حسم 2020» التي نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والتي استمرت لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.