AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمنع التجمعات.. فض حفلى زفاف بالخارجة ومصادرة المعدات وأجهزة الصوت

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:59 م
اللواء محمد الزملّوط
اللواء محمد الزملّوط
Advertisements
منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادي الجديد اليوم الجمعة، عن فض حفلي زفاف بمدينة الخارجة لمخالفة قرار منع التجمعات، ومصادرة معدات الصوت والفراشة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف الزملوط، في بيان صحفي نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة، أن هناك لجان مرور تتابع أماكن التجمعات لمتابعة الالتزام بالقرارات الصادرة بمنع وفض التجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مهيبا بالمواطنين الالتزام بمنع التجمعات لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

اقرا ايضا:

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لمواجهة انتشار الفيروس المستجد، من خلال تواصل حملاتها المستمرة لنشر الوعي بالإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويشمل ذلك فض حفلات الزفاف والتجمعات غير القانونية حفاظاَ على سلامة الجميع.

من جانب اخر أكد اللواء محمد  الزملوط محافظ الاقليم ، في بيان صحفي رسمي، تعافي ٤ حالات من المصابين وخروجهم من أقسام العزل بمستشفى الخارجة العام، وانتهاء مدة العزل المنزلي لـ ٢٣٢ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وشدد المحافظ، على تحذير المواطنين المخالطين للوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوادي الجديد: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

محافظ الوادي الجديد: تسجيل 5 حالات إيجابية بفيروس كورونا

محافظ الوادي الجديد: وفاة 4 حالات بكورونا وتسجيل 13 إصابة جديدة

محافظ الوادي الجديد: تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 290 حالة

محافظ الوادي الجديد: إنهاء حفلي زفاف ومصادرة مكبرات الصوت

بإجمالي 377 حالة.. الوادي الجديد تسجل 18 إصابة جديدة بكورونا

ترشيحاتنا

روسيا واليونان تنتقدان قرار أردوغان بشأن آيا صوفيا

طلب تسجيل.. وزارة التموين تكشف حقيقة تسجيل الزمالك شعار نادي القرن

لحسم الجدل .. تعرف على حقيقة انتقال فيروس كورونا عبر الهواء والتكييف

2 سوبر للزمالك ليس معيارا.. شطة: الأهلي جاهز لاستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا

بصورة على البحر .. منى ممدوح تثير الجدل على إنستجرام

فاكهة غير متوقعة تحمي من مخاطر الضغط المرتفع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولا عزاء للتباعد الاجتماعي.. شاهد| تجمعات كبيرة على شواطئ الإسكندرية في يوم الإجازة

تهدد حياتك .. 6 عادات تسبب انسداد الرئة

بصورة على البحر .. منى ممدوح تثير الجدل على إنستجرام