لمنع التجمعات.. فض حفلى زفاف بالخارجة ومصادرة المعدات وأجهزة الصوت

وأضاف الزملوط، في بيان صحفي نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة، أن هناك لجان مرور تتابع أماكن التجمعات لمتابعة الالتزام بالقرارات الصادرة بمنع وفض التجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مهيبا بالمواطنين الالتزام بمنع التجمعات لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

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يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لمواجهة انتشار الفيروس المستجد، من خلال تواصل حملاتها المستمرة لنشر الوعي بالإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويشمل ذلك فض حفلات الزفاف والتجمعات غير القانونية حفاظاَ على سلامة الجميع.

من جانب اخر أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم ، في بيان صحفي رسمي، تعافي ٤ حالات من المصابين وخروجهم من أقسام العزل بمستشفى الخارجة العام، وانتهاء مدة العزل المنزلي لـ ٢٣٢ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.





وشدد المحافظ، على تحذير المواطنين المخالطين للوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.