وفاة زوجة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

توفيت إلى رحمة الله تعالي، زوجة اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الجمعة، وذلك بمستشفى المعادي العسكري ودفنت في مقابر الاسرة.





جدير بالذكر، أن اللواء كمال عامر، يتقلد حاليًا منصب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وهو قائد عسكري سابق شغل عدة مناصب منها قائد الجيش الثالث الميداني ومدير المخابرات الحربية ومحافظ مطروح ومحافظ أسوان.





وفي السياق ذاته، تقدم النواب عبر جروبات "الواتس آب" بخالص العزاء والمواساه إلي اللواء كمال عامر، في وفاه زوجته داعين الله أن يلهم الاسرة الصبر والسلوان.