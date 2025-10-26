قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقلم أحمد فؤاد هنو: حيث يلتقي ملوك الماضي على عتبات المستقبل
خبير يشرح أسباب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
وزير الزراعة يفتتح معرض كلية الزراعة للبساتين في نسخته الأولى لعام 2025 بجامعة القاهرة
ترامب يرقص في مطار كوالالمبور بعد وصوله للمشاركة في قمة آسيان
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء توضح
وفد أفريقي يزور المعهد القومي لعلوم البحار للتعرف على خبرات مصر في الاستزراع المائي
هؤلاء الموظفون مستثنون من إجازة المتحف المصري… إليك التعويضات القانونية
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن جون إدوارد.. تفاصيل
بسبب المخاوف الأمنية.. شركات الطيران تواصل إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل |تفاصيل
خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو
وفاة شقيق فريدة سيف النصر بعد صراع مع المرض
زيارة مفاجئة.. «مدبولي» يُشيد بسير العملية التعليمية والانضباط الواضح وانتظام الحضور بمدرسة بالسويس
أخبار البلد

حل أمني محدث بالذكاء الاصطناعي لمواجهة التهديدات السيبرانية..تفاصيل

أحمد عبد القوى

شهد الإصدار الجديد من الحل الأمني SIEM العالمى  تحديثًا مهمًا بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين رصد التهديدات السيبرانية المتقدمة. 

يوفر الحل حماية متطورة ضد هجمات مكتبات الربط الديناميكي (DLL) من خلال تحليل مستمر للمكتبات المحملة، كما يميز أي نشاط مشبوه تلقائيًا لإجراء تحقيق فوري.  

يتيح التحديث تكاملاً مع استخبارات البصمة الرقمية وخدمات الاكتشاف والاستجابة المدارة (MDR)، مما يضمن اكتشاف تسريبات الحسابات وكلمات المرور بسرعة، بجانب تعزيز قدرة النظام على التعامل مع الحوادث وتحليلها بكفاءة.  

كما أضيفت ميزات تحليل سلوك المستخدم والكيان (UEBA) للكشف المبكر عن الانحرافات السلوكية، ما يساعد على تحديد التهديدات المتقدمة والداخلية بشكل دقيق.  

تعزز إمكانيات إعداد التقارير الجديدة لكاسبريسكى العالمية   التعاون بين الأنظمة من خلال توفير أدوات محسنة لاستعراض البيانات، بما يشمل تحليل المؤشرات والرسوم البيانية لتوضيح العلاقات بين القيم المختلفة.  

إضافة إلى ذلك، قدم الحل بنية موزعة تعتمد على خوارزمية Raft لضمان استمرارية التشغيل تحت أعباء العمل الثقيلة، مما يحسن قابلية التوسع والمرونة التشغيلية للمؤسسات.  

يجسد هذا التحديث خطوة كبيرة نحو أتمتة العمليات المعقدة، مما يمنح فرق الأمن السيبراني وقتًا أكبر لتحليل الحوادث وتطبيق الإجراءات الوقائية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

