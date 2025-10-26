حل أمني محدث بالذكاء الاصطناعي لمواجهة التهديدات السيبرانية..تفاصيل

شهد الإصدار الجديد من الحل الأمني SIEM العالمى تحديثًا مهمًا بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين رصد التهديدات السيبرانية المتقدمة.

يوفر الحل حماية متطورة ضد هجمات مكتبات الربط الديناميكي (DLL) من خلال تحليل مستمر للمكتبات المحملة، كما يميز أي نشاط مشبوه تلقائيًا لإجراء تحقيق فوري.

يتيح التحديث تكاملاً مع استخبارات البصمة الرقمية وخدمات الاكتشاف والاستجابة المدارة (MDR)، مما يضمن اكتشاف تسريبات الحسابات وكلمات المرور بسرعة، بجانب تعزيز قدرة النظام على التعامل مع الحوادث وتحليلها بكفاءة.

كما أضيفت ميزات تحليل سلوك المستخدم والكيان (UEBA) للكشف المبكر عن الانحرافات السلوكية، ما يساعد على تحديد التهديدات المتقدمة والداخلية بشكل دقيق.

تعزز إمكانيات إعداد التقارير الجديدة لكاسبريسكى العالمية التعاون بين الأنظمة من خلال توفير أدوات محسنة لاستعراض البيانات، بما يشمل تحليل المؤشرات والرسوم البيانية لتوضيح العلاقات بين القيم المختلفة.

إضافة إلى ذلك، قدم الحل بنية موزعة تعتمد على خوارزمية Raft لضمان استمرارية التشغيل تحت أعباء العمل الثقيلة، مما يحسن قابلية التوسع والمرونة التشغيلية للمؤسسات.

يجسد هذا التحديث خطوة كبيرة نحو أتمتة العمليات المعقدة، مما يمنح فرق الأمن السيبراني وقتًا أكبر لتحليل الحوادث وتطبيق الإجراءات الوقائية.