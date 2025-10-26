قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقلم أحمد فؤاد هنو: حيث يلتقي ملوك الماضي على عتبات المستقبل
خبير يشرح أسباب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
وزير الزراعة يفتتح معرض كلية الزراعة للبساتين في نسخته الأولى لعام 2025 بجامعة القاهرة
ترامب يرقص في مطار كوالالمبور بعد وصوله للمشاركة في قمة آسيان
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء توضح
وفد أفريقي يزور المعهد القومي لعلوم البحار للتعرف على خبرات مصر في الاستزراع المائي
هؤلاء الموظفون مستثنون من إجازة المتحف المصري… إليك التعويضات القانونية
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن جون إدوارد.. تفاصيل
بسبب المخاوف الأمنية.. شركات الطيران تواصل إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل |تفاصيل
خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو
وفاة شقيق فريدة سيف النصر بعد صراع مع المرض
زيارة مفاجئة.. «مدبولي» يُشيد بسير العملية التعليمية والانضباط الواضح وانتظام الحضور بمدرسة بالسويس
أخبار البلد

انتخابات مجلس النواب 2025.. كيفية معرفة مكان اللجنة والاستعلام عن الصوت الانتخابي

محمد غالي

يستعد ملايين المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية لخوض الاستحقاق الدستوري المتمثل في انتخابات مجلس النواب 2025، المقرر انطلاقها خلال شهر نوفمبر المقبل.

وسط اهتمام واسع من الناخبين بمعرفة أماكن لجانهم الانتخابية وأرقامهم في الكشوف استعدادا للمشاركة في هذا الحدث السياسي البارز الذي يمثل ركيزة أساسية في مسار الديمقراطية.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إتاحة عدة وسائل إلكترونية وهاتفية تسهل على المواطنين معرفة مقار لجانهم الانتخابية وموقفهم من القيد في الجداول عبر الرقم القومي فقط، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية وتسهيل الإجراءات على الناخبين دون الحاجة للتوجه إلى المقرات الحكومية.

وأكدت الهيئة أن خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية متاحة مجانا لجميع المواطنين من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات (https://www.elections.eg) إضافة إلى التطبيق الإلكتروني المخصص للهواتف المحمولة، وكذلك عبر الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية القصيرة، بما يضمن وصول الخدمة إلى جميع الفئات في مختلف المحافظات.

استعلم عن لجنتك الانتخابية

وفيما يتعلق بخطوات الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني، أوضحت الهيئة أن المواطن يمكنه الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ثم الضغط على أيقونة استعلم عن لجنتك الانتخابية الموجودة في الصفحة الرئيسية، وبعدها يتم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة، ثم الضغط على زر استعلام، لتظهر فورا جميع البيانات الخاصة بالناخب، وتشمل اسم اللجنة الانتخابية، رقم اللجنة الفرعية، رقم الناخب في الكشوف، عنوان المقر الانتخابي، إضافة إلى موقفه من القيد في الجداول الانتخابية.

كما أتاحت الهيئة تطبيقا رسميا يمكن تحميله من متجري Google Play وApp Store لتسهيل عملية الاستعلام عبر الهاتف المحمول، حيث يقوم المواطن بعد تحميل التطبيق بتأكيد هويته من خلال رقم الهاتف، ثم إدخال كود التحقق المرسل في رسالة نصية قصيرة، وبعدها إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما، لتظهر تفاصيل اللجنة الانتخابية وتشمل اسم المقر أو المدرسة، رقم اللجنة الفرعية، العنوان التفصيلي، وتاريخ التصويت المحدد للناخب.

وفيما يتعلق بوسائل الاستعلام غير الإلكترونية، وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقتين إضافيتين لتسهيل الوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين، حيث يمكن الاتصال بالرقم المختصر 141 من أي خط أرضي أو محمول لمعرفة بيانات اللجنة، أو إرسال الرقم القومي في رسالة نصية قصيرة إلى رقم 5151 لتصل رسالة تحتوي على تفاصيل اللجنة الانتخابية كاملة.

جميع خدمات الاستعلام متاحة مجانا دون أي رسوم

وأكدت الهيئة أن جميع خدمات الاستعلام متاحة مجانا دون أي رسوم، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو الخط الساخن، مشددة على أن الهدف من ذلك هو تمكين المواطنين من معرفة مواقع لجانهم مسبقا وتجنب الازدحام يوم التصويت، في إطار الحرص على تنظيم العملية الانتخابية وضمان مشاركة فعالة لجميع الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

