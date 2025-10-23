مستقبل وطن: جاهزون لانتخابات مجلس النواب 2025 برؤية جماعية وانضباط تنظيمي

أكد نادر الداجن، أمين ريادة الأعمال المركزية بـ حزب مستقبل وطن، أن اللقاء التنظيمي الحاشد الذي نظمه الحزب مؤخرًا، شهد حضورًا نوعيًا ومميزًا يعكس مدى جاهزية الحزب لخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل بروح جماعية ورؤية واضحة.

وأوضح "الداجن"، أن اللقاء شكّل منصة هامة لتبادل الرؤى وتعزيز التنسيق بين الكفاءات والقيادات على مستوى الجمهورية، في إطار سعي الحزب لتوحيد الجهود خلف أهدافه الوطنية في دعم الدولة المصرية ومؤسساتها، تحت قيادة سياسية حكيمة.

وأشاد الداجن، بالدور الذي تقوم به الأمانة المركزية وهيئة مكتب التنظيم بالحزب، وعلى رأسهم النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، في تعزيز الانضباط التنظيمي والالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

وأضاف أن "مستقبل وطن" يضع في مقدمة أولوياته العمل الميداني الجاد، والمصداقية مع المواطنين، والانخراط الفعال في قضايا الشارع، باعتبارها أدوات رئيسية لكسب ثقة المواطن وتحقيق مشاركة انتخابية واعية وواسعة في انتخابات مجلس النواب 2025.