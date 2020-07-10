جامعة القاهرة في أسبوع.. خريجة كلية الآداب عمدة لـ طوكيو.. برنامج جديد لدراسة الأمن السيبراني ضوابط لمكافحة العدوى بامتحانات السنوات النهائية.. واستقبال الطلاب بالمدن الجامعية

شهدت جامعة القاهرة ، على مدار الأسبوع عددا من الأحداث القرارات الهامة، بداية من اعلان مواعيد مواعيد الدورات العسكرية، وإعلان تفاصيل الإقامة بالمدن الجامعية لطلاب الفرق النهائية، والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة خلال انعقاد امتحانات طلاب السنوات الهائية و يرصد "صدى البلد"، من خلال التقرير التالي حصاد جامعة القاهرة في أسبوع.





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فتح التسجيل في دورات التربية العسكرية





بدأت الجامعة أسبوعها بإعلان إدارة التربية العسكرية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني في دوراتها الحالية على موقعها الالكترونى ( https://miltraining.cu.edu.eg ) لجميع طلاب الفرق الدراسية (أولى- ثانية- ثالثة - رابعة) بدءًا من يوم 2 يوليو وحتى تمام استكمال الأعداد المخصصة لكل دورة.





وحددت إدارة التربية العسكرية، الموضوعات التي سيقدم فيها الطلاب ورقة بحثية وهي: دور الدولة والأجهزة المعنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، تأثير فيروس كورونا على الإقتصاد العالمي والمصري، دور المجتمع المدني في مجابهة فيروس كورونا، الأثر السلبي للشائعات خلال إدارة الأزمة وأسلوب مجابهتها، حرب الجيل الرابع – شبكة الانترنت ومخاطر مواقع التواصل الإجتماعي، المخدرات وتأثيرها السلبي على الشباب وأسلوب الوقاية منها.





كما اتاحت إدارة التربية العسكرية، المادة العلمية على موقعها الإلكتروني، فضلًا عن إمكانية إرسال استفسارات الطلاب الخاصة بالتربية العسكرية عن طريق الموقع الالكتروني، وسيقوم الطلاب بالتسجيل الكترونيًا عبر الموقع وتحميل استمارة التسجيل وملئها بالبيانات الناقصة، وإرسال صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة كارنية العام الدراسي الحالي أو إثبات قيد أو إذن دفع، و 2 صورة شخصية مقاس 4×6.





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إعلان إجراءات الوقاية خلال امتحانات السنوات النهائية





أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن نصائح وإرشادات عامة وضعتها الجامعة للحفاظ على سلامة طلاب السنوات النهائية خلال فترة انعقاد الامتحانات الحضورية التحريرية، والتي تجرى وفق قرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، وتبدأ في جامعة القاهرة اعتبارًا من 11 يوليو وحتى 25 أغسطس، لأكثر من 80 ألف طالب وطالبة.





إرشادات جامعة القاهرة





التواجد بالكلية قبل موعد الامتحان بساعة، واحضار الكارنيه الجامعي، والالتزم بارتداء الكمامة، والدخول من بوابات التعقيم، واتباع العلامات الإرشادية، والتوجه إلى المكان المخصص للامتحانات دون تدافع أو تزاحم، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وترك مسافة لاتقل عن 2 متر على الأقل عند الدخول والخروج وعند الحديث والتعامل مع أي شخص.





منع التجمعات بعد الامتحان واستخدام الأدوات الشخصية





وشملت نصائح جامعة القاهرة لطلابها، تجنب المصافحة، وتجنب لمس الوجه، واستخدام مطهرات الأيدي لغسل اليدين، وعدم التجمع قبل الامتحان أو بعده، والتوقيع في كشف الحضور والانصراف بقلم خاص، وحظر تبادل الأدوات المكتبية أو الشخصية مع الغير، وضرورة احضار الاحتياجات الشخصية مثل [مياه للشرب وغيرها]، ومغادرة الجامعة فور الانتهاء من أداء الامتحان دون تدافع أو تزاحم.





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لجان متخصصة في مكافحة العدوى داخل الحرم





شدد الدكتور الخشت، على توافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه وذلك وفقًا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.





برنامج بكالوريوس الشبكات والأمن السيبراني بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي





و وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على استحداث برنامج بكالوريوس الشبكات والأمن السيبراني بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بنظام الساعات المعتمدة، كأول برنامج من نوعه في الجامعات المصرية الحكومية يجمع بين المجالين.





وقال الدكتور محمد الخشت، إن البرنامج يركز على تعليم المعارف الأساسية والمتقدمة في الوقاية والكشف والتصدي والتعافي من الحوادث والهجمات السيبرانية، حيث يهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بإطار تحليلي واسع لتقييم وحل مشاكل الأمن السيبراني باستخدام نهج متعدد التخصصات.





توافر الأمن المعلوماتي ضرورة





قالت الدكتورة إيمان ثروت عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إن التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات صاحبه نمو متزايد في استخدام أجهزة الحاسبات والاتصالات في كثير من القطاعات الحيوية مثل المؤسسات المالية والاتصالات والنقل وتجار التجزئة وقطاعات الطاقة والتعليم والرعاية الصحية، وغيرها ، وعلى ذلك فإن ناتج النمو الاقتصادي والاستقرار لأي بلد يعتمدان على توافر عاملي الأمن والاستمرارية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.





ضوابط للحفاظ على سلامة الطلاب والأساتذة والعاملين بمنظومة الامتحانات





أعلنت الجامعة عن عدد من ضوابط أداء امتحانات السنوات النهائية والدراسات العليا وهي:





-الدخول عبر بوابات التعقيم وارتداء الكمامات باللجان وقاعات التصحيح والكنترول.





- منع دخول اللجان بعد بدء الامتحانات والسماح بالانصراف منها فور الانتهاء من الإجابة.





-غرف عزل وعيادة طبية بكل كلية للتعامل الفوري مع أية حالات طارئة.





-عمليات تطهير وتعقيم دورية يوميا لجميع الأماكن والمستلزمات المستخدمة ومنع تبادل الأدوات بين الطلاب.





- قبول اعتذارات الطلاب ودخول الدور الثاني بنفس الدرجات كاملة.





- لجنة بكل كلية لاتخاذ قرارات فورية لظروف طارئة وقت الامتحانات حماية للطالب وحفظا لحقوقه.





-تسكين المقيمين من الطلاب بالمدن الجامعية قبل امتحانات كلياتهم بيومين وتطبيق صارم للإجراءات الوقائية للإقامة والتغذية الصحية.





-التعامل مع الطلاب الوافدين حسب ظروف حركة الطيران ببلدانهم والتعامل طبقا لقرار مجلس الأعلى للجامعات.





الكمامة إجبارية وقياس الحرارة قبل الدخول





شملت الإجراءات الاحترازية، وضع علامات إرشادية واضحة للطلاب لإرشادهم إلى مقار لجان الامتحان، وضع أرقام جلوس الطلاب داخل حوافظ بلاستيكية حتى لا تتلفها المطهرات، والتثبت من ارتداء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لأقنعة الوجه عند دخولهم إلى الحرم الجامعي وطوال فترة تواجدهم بها، واستخدام بوابات التعقيم بكفاءة وانسيابية، وقياس درجة حرارة الطلاب عند الدخول، وترك مسافة متر ونصف على الأقل بين كل طالب والطالب المجاور له في كل اتجاه، وتطهير القاعات بالمطهرات في نهاية كل فترة امتحانية مع متابعة التنظيف المستمر للأشياء التي يتزايد التلامس لها، كمقابض الأبواب والنوافذ ومفاتيح الكهرباء والمصاعد ومساند المقاعد، وغيرها من الأشياء أو الأماكن التي يتردد عليها الطلاب، وتوفير التهوية الجيدة بلجان الامتحان وحظر استخدام أجهزة التكييف، والتعقيم والتطهير الدوري لدورات المياة، وغلق جميع أماكن التجمعات الخاصة بالطلاب، وتجهيز غرفة للعزل بكل كلية لاستخدامها عند الضرورة، وتجهيز عيادة طبية.





خريجة كلية الآداب.. الخشت يهنئ كوايكيه يوريكو لفوزها في انتخابات عمدة طوكيو





للمرة الثانية على التوالي فازت خريجة كلية الآداب بجامعة القاهرة، كوايكيه يوريكو بمقعد عمدة طوكيو بعد فوزها في انتخابات العاصمة اليابانية طوكيو، في منافسة مع 22 مرشحًا للمرة الأولى في تاريح اليابان.





وتعد كوايكيه خريجة آداب القاهرة قسم علم الاجتماع في اكتوبر ١٩٧٦، وعملت بعد تخرجها من كلية الاداب كمقدمة لبرنامج إخباري بإحدى محطات التليفزيون الخاصة ثم اتجهت للعمل السياسي فأصبحت عضوا في مجلس الشيوخ ثم عضوا في مجلس النواب على مدار عدة دورات متتالية.





وانتخبت كوايكيه كأول سيدة تشغل منصب عمدة طوكيو لأول مرة منذ 4 أعوام ، وخلال هذه الفترة تم اختيار طوكيو لاستضافة وتنظيم دورة الالعاب الاولمبية في يوليو 2020، قبل أن يتم تأجيلها للعام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا، وبعد فوزها للمرة الثانية ستنال كوايكيه شرف رئاسة افتتاح الدورة الاوليمبية في العام القادم.





وعبر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن فخره بخريجة جامعة القاهرة بعد فوزها للمرة الأولى في اليابان بولاية ثانية كأول سيدة تتولى عمدة طوكيو، مقدما التهنئة لخريجة الجامعة كوايكيه يوريكو بفوزها بهذا المنصب القيادي الهام في اليابان.





تسكين طلاب المدن الجامعية:





بدأت إدارة المدن بجامعة القاهرة في استقبال وتسكين طلاب الفرق النهائية المغتربين للإقامة بها، يوم الأربعاء الماضي، خلال فترة انعقاد الامتحانات والتي تبدأ بالجامعة اعتبارًا من يوم السبت 11 يوليو وحتى 25 أغسطس وذلك لكل كلية على حدة، ويقتصر التسكين على الطلاب المقيمين في المدن قبل أزمة فيروس كورونا.





وقال الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، إن عملية تسكين طلاب الفرق النهائية المغتربين تتم في غرفة منفصلة لكل طالب مع مراعاة أقصى درجات الاحتراز الممكنة للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبار واتخاذ الإجراءات الصارمة والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتوفير الرعاية الطبية الفائقة للطلاب، واتخاذ أعلى التدابير الاحترازية لمنع العدوى والحفاظ على سلامة الطلبة، كما زجه بتقديم وجبات جافة وطازجة يختار منهما الطلاب حسب رغبتهم خلال فترة إقامتهم بالمدن.