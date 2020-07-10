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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب خلال تداولات الجمعة بعد إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:13 م
صدى البلد
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أحمد علام
سجلت أسعار الذهب تراجعًا خلال تداولات الجمعة بعد تجاهل المستثمرين للمعدن والاقبال على أسواق الأسهم وذلك رغم انخفاض طفيف للدولار أمام معظم العملات الرئيسية.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس عند التسوية بنسبة 0.1% أو 1.90 دولار إلى 1801.90 دولار للآونصة، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%.


وعلى صعيد آخر توقع بنك جولدمان ساكس أن يستفيد الذهب إذا تعافت الصين، أكبر مشتر للمعدن النفيس بقطاع التجزئة في العالم، بوتيرة أقوى كثيرا من موجة ثانية للإصابات بـ فيروس كورونا مقارنة مع الولايات المتحدة، وأكدت السعر المستهدف للذهب البالغ ألفي دولار للأوقية.

وأوصى البنك بالإبقاء على مراكز دائنة في معادن النحاس والفضة والصلب و الذهب وهي "أقل انكشافا على مناطق حالات التفشي الجديدة، آسيا وأوروبا مقابل الأمريكتين، وأقل انكشافا في حالة التفشي".
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