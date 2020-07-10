تراجع أسعار الذهب خلال تداولات الجمعة بعد إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس عند التسوية بنسبة 0.1% أو 1.90 دولار إلى 1801.90 دولار للآونصة، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%.

وعلى صعيد آخر توقع بنك جولدمان ساكس أن يستفيد الذهب إذا تعافت الصين، أكبر مشتر للمعدن النفيس بقطاع التجزئة في العالم، بوتيرة أقوى كثيرا من موجة ثانية للإصابات بـ فيروس كورونا مقارنة مع الولايات المتحدة، وأكدت السعر المستهدف للذهب البالغ ألفي دولار للأوقية.



