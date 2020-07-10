إحنا في ضهركم | رسالة محمد الباز للقوات المسلحة على السوشيال ميديا

ناشد الإعلامي محمد الباز، الشعب المصري بدعم القوات المسلحة على السوشيال ميديا، وتوجيه رسائل مختلفة للضباط والجنود تحت عنوان «إحنا في ضهركم».









وأضاف «الباز»، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار» المُذاع عبر قناة «النهار»، أن الدولة تمر بفترة صعبة مليئة بالصراعات والنزاعات، وهي مستهدفة، لكن القوات المسلحة من خلال «حسم 2020» أكدت أن الجيش مستعد لحماية الأمن القومي المصري في مختلف الاتجاهات.









وأكمل:" كل واحد يكتب رساله دعم لجيش لمواجهة التحديات الكبيرة خلال الفترة الحالية، مردفا:" كل التحية والتقدير لكل جندي يهب نفسه لحماية بلده".









وأتم: "الجندى على الحدود في حاجة للدعم وزيادة الثقة حتى يتمكن من مواجهة كافة التحديات".